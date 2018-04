Folk sætter farten ned når de kører forbi

Se billedserie Kuplen - som også kaldes en »dome« - rejser sig flot i haven hos Camilla og Kaare Netterstrøm. Privatfoto

Vordingborg - 28. april 2018

hjelm: Der er ikke noget at sige til, at forbipasserende bilister tager af i fart, når de nærmer sig Rytsebækvej 17 lidt udenfor Hjelm på Møn. For det er et usædvanligt byggeri, som man først for alvor i de seneste to uger har kunnet se skyde op fra jorden i baghaven hos Camilla og Kaare Netterstrøm på Anahata Yoga Center.

Tegnet af en færøsk arkitekt og bygget af tømrere, der er kommet på lidt af en usædvanlig opgave - »De kigger ned i tegningerne hele tiden« - er det et såkaldt »dome«, der er ved at tage form, eller en kuppel om man vil. Og domen repræsenterer den foreløbige krone på værket for Camilla og Kaare Netterstrøm, der flyttede til Møn for snart tre år siden og åbnede yogacentret.

Den beslutning har de med travlhed om ørene ikke fortrudt, og domen er derfor også en kærkommen udvidelse af mulighederne på centret.

- Det er faktisk gået forrygende. Vores weekendkurser er booket helt op, men det er også rart, at der er folk på venteliste, når vi nu udvider, siger Camilla Netterstrøm.

Parret er hurtigt løbet ind i pladsproblemer i det nuværende yogalokale, men i kuplen bliver der et yogarum på 65 kvadratmeter. Det kommer til at udgøre førstesalen i den knopskydende bygning, mens stueetagen deles op i fire værelser til kursister. Dermed får centret både bedre plads til yoga og til flere overnattende gæster.

- Vi har kun haft plads til 13-14 kursister af gangen, fortæller de to, der typisk holder kurser for 40-45 mennesker om måneden og sammenlagt, når events og festivaler regnes med, kommer op på 500-600 kursister om året. De to står for størstedelen af undervisningen men lejer fra tid til anden også pladsen ud til andre instruktører.

Den del vil de kunne gøre mere ud af fremover, og med mere luft i programmet, kan de også satse mere på en anden udvidelsesmulighed:

- Vi vil gerne gøre mere ud af kurser for firmaer og virksomheder, som vi kan have plads til i hverdagene. Vi har lige haft otte ledere fra 3 Telefoni hernede, og det var en virkelig god oplevelse. De fortalte om, hvordan de før har været på »kanindræberkursus«, men her fik de mulighed for at kigge mere indad og være lidt følsomme sammen, siger Kaare Netterstrøm.

Domen er en plan, han og Camilla har haft fra begyndelsen - med inspiration fra et kursussted i Spanien, hvor de flere gange har undervist. En dome kan bygges i flere forskellige udformninger, men den designtype, Camilla og Kaare Netterstrøm har valgt, hvor væggene bygges op i fem- og sekskantede elementer, bliver den største af sin art i Danmark, og sandsynligvis i hele verden.

- Jeg er ikke i tvivl om, at det vil skabe en branding og være med til at sætte Møn yderligere på landkortet. Jeg tror welness-turismen i endnu højere grad bliver Møns brand fremover, og det er noget, vi bidrager positivt til, siger Kaare Netterstrøm.

Kuplen har da også allerede tiltrukket sig mange nysgerrige blikke, og når folk kommer kørende på vejen udenfor, har Camilla og Kaare vænnet sig til, at bilerne lige sætter farten ned for at se nærmere på bygningen.

Når den står færdig, hvilket gerne skulle være i tide til en åbningsfest ved overgangen mellem juni og juli, vil den på toppen være beklædt med et sedum urtegræstag, mens siderne bliver dækket af træ, så bygningen falder godt ind i naturen.

Og så har hele projektet den sidegevinst, at området igen får to høje, som var tilfældet før i tiden. Det gav navn til bed & breakfasten Tohøjgaard, som Netterstrøm-parret overtog, men i virkeligheden har der i mange år kun været én høj.

Nu er der to.