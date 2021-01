Bjarne Pilegaard med legeplads og skov i baggrunden. Spilopperne er en succes, men kommunen strammer kravene til de private daginstitutioner. Foto: Michael Thønnings

Folk flokkes til privat børnehave

- men kan nye politiske krav spænde ben?

Vordingborg - 03. januar 2021

Ventelisten er lang, hvis man vil have sit barn i den private daginstitution Spilopperne, der har succes med deres udekoncept, men de frygter at nye krav fra politikerne, kan betyde fyringer.

Ude bag markerne og tæt til flere skove, ligger den private børnehave og vuggestue, Spilopperne, der siden 2009 har fokuseret på at få børnene udenfor.

- Vi er en hundrede procents udebørnehave. Børnene lever i deres flyverdragt og er ikke indenfor - det er også derfor vi er et godt alternativ til de kommunale institutioner, fortæller bestyrelsesformand, Bjarne Pilegaard, der har godt 30 børn gående, mens der lige nu er 18 børn på venteliste.

Men succesen kan blive bremset, og på institutionen er de nervøse for, hvad man finder på at gøre fra politisk side.

For i sidste måned besluttede kommunalbestyrelsen i Vordingborg kommune - efter en ophedet debat - at sætte nye krav til personalets uddannelse i de private institutioner. Det betyder, at hvor det før var 30 procent, der skal være uddannede pædagoger, er det med beslutningen nu sat op til mindst 50 procent.

- Og der er vi ikke så mange pædagoger, så hvad betyder det, spørger Bjarne Pilegaard.

Spilopperne er nemlig bygget op således at børnehaveafdelingen har to almindeligt uddannede pædagoger, et par pædagogmedhjælpere, samt en leder, der er læreruddannet, mens de i vuggestueafdelingen blandt andet har to tidligere dagplejere ansat.

- De har været kommunale dagplejere i henholdsvis 30 og 12 år, før de kom her og det er netop for at give den nærhed og det nærvær, som man har med dagplejen, bare i en vuggestue, fortæller Bjarne Pilegaard, der påpeger at de naturligvis er opdaterede på alle kurser og netop har meget erfaring - men altså igen formel pædagoguddannelse, der kan tælle i statistikken.

- Men vi har jo også før haft uddannede pædagoger, hvor det ikke har været alle, der har kunnet klare vores tilgang, siger han.

Det gælder eksempelvis når man spørger til en jobsamtale om en pædagog kan klare at være udenfor hele tiden. Så siger de fleste ja, uden at tøve.

- Men når vejret begynder at blive koldt og regnfuldt, så kræver det nogen, der er gjort af et specielt stof. Og vi er udenfor hele tiden - i hvert fald i børnehaven, siger han og fortæller at vuggestuebørnene har deres egen længe på gården, hvor Spilopperne ligger, og de også er inde af og til.

- Dem vi har ansat er jo nogen vi har valgt, fordi vi mener, de er de rigtige. Vi vil heller have dem en flok nyuddannede pædagoger, som ikke passer ind, siger Linda Pilegaard, der står for det administrative.

- Der er flere tilfælde hvor vi har oplevet at medhjælpere faktisk var dygtigere end pædagoger, siger Linde Pilegaard, der også tager sig af økonomien, som var noget af de politikerne diskuterede.

- Borgmesteren sagde jo i debatten, at den eneste grund til ikke at hyre en uddannet pædagog, var at det var billigere. Det er jo nærmest på grænsen til det injurierende. Der er ikke meget forskel, og det er begrænset, hvad vi får i tilskud, påpeger hun.

75 procent kommer fra staten, mens forældrene betaler resten. Til gengæld skal der så kæmpes ekstra hårdt, hvis der er brug for støtte eller hjælp til børnene, ligesom kommunen kommer og fører tilsyn.

- Men der har vi jo også vores egne "tilsynsførende" - forældre og forældrebestyrelsen. De kommer hver dag, tilføjer hun og gør klart at de faktisk er så populære at de trækker børn langvejs fra - både lokalt - men også udenfor kommunen.

- Vi har da lige fået en henvendelse fra nogen der ville flytte hertil, men lige ville sikre, at de kunne få en plads her, siger Linda Pilegaard, og påpeger at med 18 på venteliste, er der maser af potentiale for at vokse og trække flere til.

- Men vi vil gerne have et sted, hvor alle kender hinanden. Nærvær er det vigtigste, påpeger Bjarne Pilegaard.

- Vi har også haft drøftet udmeldingen i forældrebestyrelsen og der faldt dem for brystet, at man talte om, at det er "kommunens børn", som om alle børn skal ensrettes, siger han.

- Og hvis forældrene ikke vil have deres børn her, så er det jo vores problem, tilføjer han.

Nede bag gården er bygget op med legeredskaber, hytter og bålsteder. Børnene render frit rundt i flyverdragter. Længere væk ligger en stor skov, hvor de ældste går nede på ture og ovre bag gården har de for nogle år siden plantet en lille skov, hvor mellemgruppen kan være. Meget er bygget op med hjælp fra forældrene og lavet så man kan være udenfor hele tiden uden at kede sig, og de oplever, at den tilgang påvirker børnene.

- De er meget mindre syge end andre steder og vi får også rigtig flotte tilbagemeldinger, når vi har sendt dem af sted i skole. De er netop meget rolige og lydhøre og gode til at tage imod fælles beskeder, fortæller LInda Pilegaard,

Fra statens side er man også i gang med at begrænse de private institutioner og hos Spilopperne frygter de, at det bliver sværere at have et sted som deres.

- Det er jo heller ikke noget vi er blevet hørt om - vi har faktisk ikke hørt noget om det overhovedet, før vi så det i avisen, fortæller Bjarne Pilegaard

- Vi er det eneste tilbud her i området, der arbejder som vi gør. Du kan ikke få det i kommunale institutioner og det er vores hjertebarn,påpeger Bjarne Pilegaard.

- Man tænker lidt - hvad bliver det næste? Kommer der flere regler? Vi man virkelig nedlægge de private initiativer. Det burde da være forældrenes eget valg, at kunne bestemme selv, siger han.