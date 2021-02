Første valgforbund klar til kommunalvalget

Samtlige partier, der bortset fra Konservative udgør det nuværende flertal i kommunalbestyrelsen, er enige om, at nuværende borgmester Mikael Smed (S) fortsat skal stå i spidsen for kommuen.

- SF har i denne periode, med viceborgmester Else-Marie Langballe Sørensen tæt på beslutningerne haft stor indflydelse på udviklingen af hele Vordingborg Kommune. De mange grønne fodspor, der er sat, er dog kun et skridt på vejen. Vi ønsker at følge den grønne omstilling i Vordingborg Kommune helt til dørs.

- Vi i Radikale Venstre, glæder os over at det er muligt at samle partierne bag de sidste fire års udvikling i Vordingborg kommune bag et nyt valgforbund, der sikrer at den igangværende udvikling fortsætter fire år mere, med borgmester Mikael Smed ved bordenden, udtaler Vibeke Grønbæk, formand for Radikale Venstre.