Teltene blokerer for adgangen til overdækket, hvor hærens store, tunge køretøjer plejer at stå i læ. Foto: Claus Vilhelmsen

Første tegn på at teltlejr rives ned på kasernen

Justitsminister Nick Hækkerup (S) annoncerede på den allersidste dag i juni, at politiets modtagecentre på kasernen i Vordingborg og Søgårdlejren i Sønderjylland ville blive taget ned. Nedtagningen skulle påbegyndes i juli.

Den skarpe iagttager vil have noteret sig, at politiets skiltning langs Brovejen ikke længere er der. Når teltene er taget ned, ophører politiets jurisdiktion nemlig, og arealet går tilbage til Forsvaret.

- Nu skal nedtagningen sendes i udbud. Noget af lejren tages ned af Forsvaret og noget af Beredskabsstyrelsen. Jeg er sikker på, at den fysiske nedtagning vil komme i gang i løbet af juli, siger Søren Vægter, chef for Operations og Planlægningsafdelingen i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Politiet har heller ikke ligget på den lade side, når det drejer sig om at opsige kontrakter.

Da justitsministeren besluttede, at teltlejren skulle ned, underrettede han Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi gennem Rigspolitiet,

- Politikredsen fik et brev fra Rigspolitiet. Det er også Rigspolitiet, der skal underrettes, når opgaven er tilendebragt, siger Søren Vægter.

De 40 hvide telte har stået ubenyttet hen siden 2015 og har kostet over 20 millioner kr. Det blev lidt billigere af at slukke for varmen, men teltene skal også vedligeholdes, og det er dyrt. Udgiften anslås til ca. fire millioner kr. årligt.