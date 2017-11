Se billedserie Einar Trie er selv en del af Cirkusfabrikken, der har hjemsted i et nedlagt mejeri i Nordsalling. Derigennem opstod kontakten til Vestmøn Lokalråd, for på de kanter har man jo også et mejeri, der lægges planer for. Foto: Lene C. Egeberg

Første spæde skridt til cirkusklub på Vestmøn

Vordingborg - 20. november 2017 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens vinden blæste indenfor, var der sus i både tallerkener og snurretoppe indenfor i Fanefjordskolens aula, da Einar Trie søndag var på besøg.

Han er nemlig god til cirkusnumre og optrådte med Charlie's One Man Circus men er også del af Cirkusfabrikken i Nordsalling og Danske Ungdoms- og Børneartisters Landsforening (DUBAL).

DUBAL modtog tidligere i år en donation på over tre millioner kroner fra Nordea-fonden og med disse penge i ryggen har man siden august oprettet 10 nye cirkusklubber i Danmark. Nu er målet også at få oprettet en på Vestmøn - deraf cirkusbesøget søndag, som udover Charlies optræden også indeholdt to timers cirkusundervisning for børn og unge, som til sidst fik lov at optræde med det, de havde lært.

- I små samfund som det her behøver man bare en flok børn for at lave en klub. Det er ikke, som hvis man vil starte en håndbold- eller fodboldklub, hvor man skal have børn i forskellige aldre. Her kan de være sammen på kryds og tværs, og så er nogle gode til én ting, mens andre er gode til noget andet, siger Einar Trie.

Alt, hvad der kræves, er sådan set nogle forældre, der er villige til at lægge tid i arbejdet.

- Er der fem voksne, der gider sidde i en bestyrelse, så har vi en klub. DUBAL kan levere undervisere, udstyr, vedtægter, regnskabsprogrammer og alt, hvad der skal bruges det første år takket være pengene fra Nordea-fonden. Alt det, vi har erfaring med kan gå galt det første år, kan vi hjælpe med, siger Einar Trie.

Det lykkedes da også med lidt hiv og sving at få de første par forældre til at melde sig under fanen ved søndagens arrangement, og så er der nok at bygge videre på. En af dem var Jenni Olsen, der med børnene Xander på snart seks år og Alvilda på to et halvt år godt kan se tiltrækningen i nogle flere tilbud lokalt til områdets børn og unge.

Og en cirkusklub er bestemt ikke et dårligt bud på en ny aktivitet, mener hun.

- Det er en sjov og social aktivitet, hvor børnene får lov at bruge sig selv motorisk, samtidig med at de er del af et fællesskab. Det er leg på børnenes præmisser, siger Jenni Olsen.

Andre er fortsat mere end velkommen til at kontakte DUBAL på info@dubal.dk, der vil videreformidle til Einar Trie, hvis man gerne vil melde sig som frivillig.