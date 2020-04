Første spadestik til ny bastion

Her får de tre mærker, Peugeot, Opel og Citroën, deres egen udstillingshal. Kristian Hansen har store forventninger til salget i nye, moderne rammer, der forventes at stå færdige sidst på efteråret.

Ud over øget synlighed forventer Henrik Hansen Automobiler også at høste frugterne af Vordingborgs status som pendlerkommune.

Den knastørre jord gjorde det ikke nemt for Mikael Smed borgmesteren at tage det symbolske spadestik. Til gengæld glæder borgmesteren sig over, at der i disse coronatider er et aktivt erhvervsliv.