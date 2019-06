Se billedserie Brugsuddeler Anders Madsen (tv) og borgmester Mikael Smed (S) gik til den og tog mere end det første spadestik. Heldigvis for dem var asfalten brudt op på forhånd i den lille firkant. Foto: Claus Vilhelmsen

Første spadestik til byfornyelse

Vordingborg - 03. juni 2019 kl. 19:46 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byfornyelsen i DAmme på Vestmøn, der skal skabe et samlet byrum ved Dagli'Brugsen, mejeriet og med ældrecenteret i baggrunden har været længe undervejs, og mandag kunne det første spadestik tages til første etape. Det blev gjort rent fysisk af borgmester Mikael Smed (S) og brugsuddeler Anders Madsen fra Lendemark Brugsforening, der ejer Dagli'Brugsen, skriver Sjællandske.

1 etape handler om at skabe et offentligt byrum uden for indgangen til brugsen bl.a. ved inddragelse af p-pladserne og den smalle vej.

Der skal ikke længere køre biler. De skal derimod køre både ind og ud på den anden side af brugsen.

Mikael Smed glædede sig i sin tale over det nyskabende med et byrum foran en købmand.

- Det sociale centrum inde i butikken forlænges ud i byrummet. Man kan sætte sig udenfor og kigge på livet, mens man spiser sin is og snakker med genboen og den tyske cykelturist på vej fra Berlin til København, sagde Smeden.

Anders Madsen tog tråden op:

- Nu bliver der også et forsamlingshus ude og ikke kun inde i brugsen. Ud over de flotte bænke, som er en del af projektet, vil Dagli'Brugsen opsætte parasoller og cafésæt, og der vil være mulighed for at købe kaffe og kage inde i brugsen, sagde Anders Madsen.

Når denne første etape er færdig, kommer turen til mejeriet, som der længe var planer om at redde enten helt eller delvist.

Plan- og teknikudvalget besluttede i februar at spendere en million kroner på at rive bygningen ned for at skabe en mulighed for at komme videre. Det er Fonden Møns Bygningsfornyelse, der ejer stedet, og fondens formand Karsten Sørensen har efterhånden afffundet sig med, at der må ske noget nyt.

Senest er der dog kommet en komplikation.

Hovedentreprenør Jacob Bovin siger, at der er konstateret bly i vægmalingen, og derfor skal hele bygningen udvendig og en del af bygningen indvendig sandblæses. Det tager ekstra tre-fire uger og koster omkring 100.000 kr. oveni. I forvejen er budgettet for hele byfornyelsesprojektet helt oppe på næsten fem millioner kr., og den første etape koster knap to. Brugsen er også blevet totalrenoveret, og når det hele lægges sammen ser borgmesteren både investeringsvillighed og momentum lige nu.

- Vi oplever tilflytning af børnefamilier til Vestmøn, brugsen er blevet totalrenoveret, turisterne strømmer til for at gå Camønoen, Møn er blevet Unesco- og Dark Skycertificeret, og gode mennesker arbejder på at udvikle mejerigrunden til et Vandringens hus med overnatning, torvehal og konferencefaciliteter, sagde Mikael Smed.

