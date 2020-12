Se billedserie Det første hus på Antonibakken tager form. Det er HusCompagniet, der står for byggeriet, som ejerne efter planen skal kunne flytte ind i til april. Foto: Lars Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Første hus på Antonibakken tager form Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Første hus på Antonibakken tager form

Vordingborg - 03. december 2020 kl. 05:25 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Det har længe været tanken, at Vordingborg Boligselskabs nye afdeling skulle være motoren, der fik gang i byggeriet på Antonibakken. Det bliver dog ikke boligselskabets lejere, der bliver de første til at flytte ind på det nye boligområde.

HusCompagniet har overhalet boligselskabet indenom, og her er man snart klar med det allerførste hus på Antonibakken.

Allerede midt i april næste år vil ejerne kunne flytte ind i deres nye hus på vejen, der har fået navnet Klokkevænget. Et 166 kvadratmeter stort længehus i ét plan med sandfarvede mursten, et klassisk rødt vingetegltag og hvide sprossede vinduer.

- Det er et meget klassisk etplanshus i en lidt mere gammeldags stil, end man nok er vant til at se. Det bliver meget flot, fortæller salgschef Carsten Salomon fra HusCompagniet. Han tilføjer, at man også har andre kunder, der skal have bygget huse på Antonibakken.

Flere på vej Firmaet er ikke de eneste, der er på vej til at bygge i det nye boligområde. Aktuelt er der solgt otte grunde på Antonibakken.

- Vi har også et par stykker, der har følere ude. Interessen er der, men det tager tid at få alt på plads, forklarer ejendomsmægler Kim K. Pedersen fra RealMæglerne i Præstø.

- Det har haft en stor betydning, at byggemodningen nu er færdig. Det er blevet betydeligt nemmere at vise folk rundt der oppe. Vi startede for halvandet år siden, hvor vi kun havde en bar mark, som vi dårligt nok selv kunne finde rundt på, fordi skelpælene forsvandt, fortæller ejendomsmægleren.

- Nu er det bare ærgerligt, at det er blevet den her tid på året. Der er altid mere gang i salget på den anden side af nytår. Jeg ville ønske, at det var sommer, fortæller ejendomsmægleren.

Interesse for bygaden Kim K. Pedersen forventer, at der kommer gang i endnu flere byggerier på Antonibakken i starten af næste år.

- Vi havde jo også planer om en byggemodning, men det blev ikke til noget, fordi firmaerne ikke har tid til at bygge husene, fortæller han og tilføjer, at den fejlslagende byggeudstilling trods alt har ført lidt med sig.

- Heldigvis ser det ud til, at nogle af firmaerne nu er klar til at byde ind på at bygge rækkehusene på bygaden, fordi det mere er deres stil. De grunde står vi så ikke selv for at sælge, så vi er endt med at være fødselshjælpere til noget, vi ikke selv for glæde af, forklarer Kim K. Pedersen med henvisning til, at det er firmaet Nordicals, der sælger grundene langs den centrale bygade i det nye boligområde, mens RealMæglerne står for vængerne.

- Men det gør ikke så meget. Det er bare fantastisk, hvis der kan blive bygget noget på bygaden. Alt, der bliver bygget på Antonibakken, er godt, fortæller ejendomsmægleren.