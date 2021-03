Gutter Island er båret af »gutterånden« med fællesskab og muligheden for at slå sig løs. Det rimer ikke på en potentielt halvlunken oplevelse med coronapoliti og ingen udenlandske bands. Foto: Gregers Raith

Første danske festivalaflysning: Gutter Island trækker stikket

- Det er med stor ærgrelse, at vi - igen - ser os nødsaget til at rykke Gutter Island. Men ny coronavirus har stadig et fast greb om store dele af verden, Danmark er stadig underlagt omfattende restriktioner, og vi ved stadig ikke, hvilken hånd der bliver holdt under festivalbranchen, forklarer festivalleder Kasper Von Madsen.