Se billedserie Den første bropille til den nye Storstrømsbro sænkes her ned på havbunden. Foto: Vejdirektoratet

Første bropille til Storstrømsbroen

Vordingborg - 19. december 2020 kl. 05:08 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Masnedø/Falster: Der blev skrevet historie sent torsdag aften, da den første bropille til Storstrømsbroen blev sænket ned på havbunden ud for Falsters kyst.

Der er tale om det første af de betonelementer, der er blevet støbt på Masnedø, som nu er kommet endeligt på plads. Dermed er broens første skridt ud i Storstrømmen nu taget.

- Det her er et helt særligt øjeblik. Det er kulminationen på lang tids forberedelser. Man gør sig slet ikke forestillinger om, hvor meget planlægning, der skal til for at kunne nå her til, forklarer projektchef Niels Gottlieb fra Vejdirektoratet.

- Det er trods alt et 2500 tons tungt fundament, der skal placeres med fem centimeters nøjagtighed, tilføjer han.

Forsinkelse på forsinkelse

Det historiske øjeblik torsdag har været længe undervejs. Oprindeligt var det planen, at den første bropille allerede skulle været skibet ud fra Masnedø i slutningen af juli. Siden løb arbejdet dog ind i den ene forsinkelse efter den anden. Det viste sig, at der var problemer med støbningen af den første bropille.

- Det tog seks uger alene at få spulet den fejlstøbning ned, forklarer han og tilføjer, at der også har været en række andre tekniske udfordringer under arbejdet.

- Det er meget vanskeligt at få lavet på den rigtige måde. Det vil altid tage længere tid første gang, siger han.

Foruden de tekniske udfordringer har byggepladsen været ramt af et corona-udbrud, hvor syv kontoransatte blev smittet. Det satte gang i en stor testning af samtlige ansatte, hvilket også har forsinket arbejdet.

Niels Gottlieb regner dog med, at produktionen af bropillerne nu er kommet ind i en rytme. De næste par bropiller står allerede klar på Masnedø til at blive sejlet ud i starten af det nye år.

Pylon i forsommeren

Der kommer til at være i alt 45 bropiller under den færdige bro. Det nye fundament udgør broens tredje bropille i retningen fra Falster til Masnedø, hvor de to første står inde på land og er støbt på stedet. I alt skal 40 bropiller sejles ud fra Masnedø. 21 af dem skal stå syd for pylonen og 19 af dem nord for pylonen.

Selve den enorme pylon er et kapitel for sig selv. Her er man godt i gang med at støbe 11.000 tons tunge fundament på Masnedø. Omkring maj-juni til næste år skal fundamentet sejles ud i midten af Storstrømmen, hvor den skal kunne flyde af sig selv ved hjælp af nogle luftkamre.

- Den helt store milepæl bliver selvfølgelig pylonen, når den skal sejles ud, men det her er stadig en stor dag, lyder det fra Niels Gottlieb.

Der har været mange forskellige entreprenører og medarbejdere involveret i opgaven, som nu velfortjent kan fejre jul, tilføjer han.