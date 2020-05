Den var under arbejdet med at samle den store flydekran, som ankom i dele med skib fra Norditalien, at den unge dansker følte sig sløj. Foto: Vejdirektoratet/Ulrik Blindum

Første brobisse ramt af corona på byggepladsen

Vordingborg - 01. maj 2020

masnedø: En 20-årig dansker er den første medarbejder ved byggeriet af den nye Storstrømsbro på Masnedø, som er blevet testet positiv for coronavirus.

Den unge mand følte sig utilpas, da han sammen 11 andre var ved at samle den kæmpe store flydekran, som er ankommet i dele fra Norditalien.

Da ledelsen fra Storstroems Bridge Joint Venture (SBJV) 17. april fik kendskab til virussen, sendte de hele sjakket hjem. De pågældende medarbejdere er efterfølgende testet negative.

- Vi har relativt hurtigt været i stand til at få alle testet på et testcenter. Vi ved nu, at der heldigvis kun er én person som havde virussen. De andre kunne derfor hurtigt vende tilbage på arbejde, fortæller Emanuele Lancellotti, projektdirektør hos SBJV:

Han oplyser, at man fra SBJV's side siden udbruddet af corona-virussen i Europa har været meget opmærksomme på risicierne for alle ansatte og for projektet.

Den 9. marts indførte konsortiet et generelt rejseforbud overalt i Europa og en obligatorisk to ugers karantæne for folk, der ankom uden for Danmark.

I marts blev der ligeledes gradvist indført yderligere sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger for at mindske spredningen af corona-virus, blandt andet kontrol af temperaturer ved byggepladsens adgangsport, ekstra rengøring af kontorer, håndsprit og social afstand. SBJV har også en dansk læge tilknyttet, som både er der for de ansatte og for at sikre at retningslinjerne bliver overholdt.

De mange tiltag er ifølge Emanuele Lancellotti årsagen til, at byggepladsen først blev ramt af virussen 17. april.

- Vi ved nu, at de sikkerhedsforanstaltninger vi indførte, fungerer i praksis. Vi mener, at vores sikkerhedsforanstaltninger kan bruges som en model fremover i byggebranchen og måske også i andre brancher. Vi vil med glæde dele vores erfaring med andre, så vi kan bidrage til at få landet op og køre igen, lyder det.