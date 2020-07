Se billedserie Alberte Andersen (tv) var blandt de elever, som fik et kompetencebevis og en rose af FGU?s skoleleder Elisabeth Dolmer. Foto: J.C. Borre Larsen

Første årgang afslutter turbulent år på specialskole

Vordingborg - 03. juli 2020 kl. 16:09 Af Af: J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var lækker udendørs-brunch med blandt andet pandekager og jordbær, da FGU Syd- og Vestsjællands afdeling i Vordingborg fredag formiddag sagde farvel til 50 elever, der skal videre i job eller uddannelse. Det var samtidig det første kuld, som kommer igennem den nye landsdækkende FGU, som så dagens lys sidste år.

FGU står for »Forberedende grunduddannelse« og er møntet på elever under 25 år, som har brug for en omvej til at komme videre i livet.

I Vordingborg begyndte i august 120 elever, et antal, om i løbet af skoleåret er vokset til 175. Det giver pladsproblemer på matriklerne på Langøvej og Bogøvej.

Ud over albuerum har den lokale FGU kæmpet med it-problemer, coronavirus og med at finde sine ben som afløser for Produktionsskolen Strømmen, der lukkede som et led i oprettelsen af FGU.

- Det har været et turbulent år, men vi har villet FGU, betonede skoleleder Elisabeth Dolmer i sin tale.

FGU i Vordingborg har bygget om, fået flere værksteder og på sigt håber man at kunne overtage kommunens gartneriet på Bogøvej, så man kan lave et produktionsværksted for gartneri. Derudover opretter man efter sommerferien en ny linje, der hedder »Friluftsliv og Turisme«.

- Så kan vi rumme flere elever, siger Elisabeth Dolmer.

Efter flere taler, blandt andet af borgmester Mikael Smed (S), der er formand for FGU Syd- og Vestsjælland, overrakte Elisabeth Dolmer et kompetencebevis og en rød rose til de 50 afgående elever.

Den første var 19-årige Alberte Andersen fra Vordingborg, Hun skal efter sommerferien på EUC Næstved som bygningsmaler.

De 50 elever, som forlader FGU passer cirka med antallet af nye elever, så man i august igen kommer op på 175.