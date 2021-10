Nellie Bly besøgte Klintholm Havn undervejs på turen, der repræsenterer verdens første ubemandede autonome rejse. Foto: Dorthe Vennits

Førerløst skib kom på besøg i Klintholm Havn

Vordingborg - 05. oktober 2021 kl. 06:00 Af Lene Egeberg Kontakt redaktionen

Det var småt med besætningsmedlemmer at vinke til og hilse på, da slæbebåden Nellie Bly lørdag aften ankom til Klintholm Havn.

Faktisk var der kun to personer med ombord, og de var der kun for at servicere Nellie Bly efter behov. På land stod så en tredje person, som via fjernbetjening sørgede for, at båden kom sikkert ind til kajen.

- Det lignede en meget avanceret joystick til et computerspil, fortæller havneassistent Dorthe Vennits, der tog imod på kajen.

Trods hjælpen med at lægge sikkert til, så kan Nellie Bly i virkeligheden klare opgaven selv, for hun er et såkaldt autonomt robotskib udviklet af det amerikanske selskab Sea Machine Robotics, og det, hun lige nu er i gang med, er verdens første ubemandede, autonome rejse.

Udover de to besætningsmedlemmer, der kun er med på turen for at træde til, hvis noget skal serviceres på stedet, vil Nellie Bly typisk kun være bemandet med maskiner og robotter. Nellie Bly kan, groft sagt, tænke selv og tage beslutninger undervejs ud fra en række parametre, skibet på forhånd er programmeret med. Hun er således eksempelvis udstyret med evnen til selv at registrere og reagere på forskellige hændelser, herunder forhindringer der måtte opstå på vej ind i en havn, hvilket Dorthe Vennits også fik set et eksempel på, da Nellie Bly på vej ind i Klintholm Havn skulle styre udenom et andet fartøj.

Det klarede hun selv - og imens sad et hold specialister i et kontrolrum i Boston, Massachussetts i USA og overvågede, at alt gik som det skulle.

Det hele sker som et led i den prøvetur Nellie Bly skal gennemføre, og som blev indledt i Hamborg den 30. september. Efter besøget i Klintholm Havn drog skibet videre til København, hvorefter det skal fortsætte til blandt andet Læsø, Skagen, Hvide Sande og Esbjerg, inden det slutter i Hamborg igen.

Selvom det ikke er hverdagskost at få stort set førerløse skibe på besøg i havnen, er Dorthe Vennits ikke bekymret for, at hun og hendes kollega, havnefoged Rigo Jørgensen, fremover får færre mennesker at omgås, når de passer deres arbejde:

Dorthe Vennits fik nemlig en god snak med de to besætningsmedlemmer og kan sagtens se fordelen ved de autonome skibe.

- Fremtiden er ikke skibe uden mennesker ombord, for det, de søger at gøre, er at undgå at besætninger bliver kørt trætte. Skal man for eksempel ud at løse en opgave eller redningsmission, så kan skibet sejle selv, og så kan man bruge besætningen til at løse andre opgaver. Jeg kan godt lide idéen, det giver nogle nye muligheder, fortæller hun.