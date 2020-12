Se billedserie Præstø Multicenter får hård kritik for sin pleje af stedets demente beboere. Kommunens sundhedsdirektør svarer nu på kritikken. Foto: Mille Holst

Følger op på kritik af ældreplejen

Vordingborg - 02. december 2020 kl. 12:04 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

I Vordingborg kommune er direktør Jan Christensen ked af kritikken på Præstø Multicenter, men han forsikrer, at der bliver gjort alt for at tilfredsstille både beboere, pårørende og personale. I Vordingborg kommune er direktøren for Børn Sundhed og Ældre, Jan Christensen, bekendt med kritikken fra Præstø Multicenter, men han ønsker ikke at kommentere de konkrete kritikpunkter i avisen.

- Jeg er ked af, at de pårørende, du har talt med, har haft de dårlige oplevelser, de beskriver for dig. Jeg kan ikke kommentere de enkelte oplevelser, da forløbene indeholder en del personfølsomme oplysninger. I alle tilfælde har der dog været en opfølgning med beboer og de pårørende om de dårlige oplevelser, udtaler han i et skriftligt svar til avisen.

- Ledelse og personale på plejecentre og i hjemmeplejen i Vordingborg Kommune lytter gerne til gode råd fra pårørende. De pårørende ved rigtigt meget om, hvordan deres nære har levet deres liv. Ofte finder både beboer, pårørende, ledelse og personale hurtigt en fælles forståelse for, hvad der kan hjælpes med, og hvordan der kan hjælpes, så livet kan leves bedst muligt i de nye rammer. Den forståelse lykkes det at finde sammen med næsten alle familier i Vordingborg Kommunes plejeboligområder. Er der utilfredshed, forsøger plejecenter og de pårørende at finde frem til brugbare løsninger, fortsætter han, men lægger heller ikke skjul på, at man måske bør overveje alternative boligformer, hvis man bliver ved med at være utilfreds med forholdene på et plejecenter.

- En bolig på et plejecenter er et tilbud. Et tilbud, der kan fravælges - også efter at man har boet der i nogle år. Enten ved at flytte til en anden plejebolig eller ved at flytte i en ældrebolig eller flytte sammen med sin familie, skriver Jan Christensen og mener ikke, de beskrevne problemer er generelle for Præstø Multicenter.

- I demensboligområdet i Præstø har enkelte familier igennem flere år udtrykt kritik, og der er fulgt op på mange forhold, men utilfredsheden er stadig dominerende hos de få. Det er hårdt for alle involverede og selvom personalets opmærksomhed først og fremmest er på de ældre og på den store gruppe af pårørende, som er en vigtig ressource for de ældre, så bliver der fulgt op på kritikpunkter. Når der i et boligområde igennem længere tid udtrykkes kritik involveres både ledelse og chef samt i enkelte tilfælde direktør og politikere for at finde en løsning. Kommunen har på Præstø Multicenter også fået både ekstern hjælp og sat internt tilsyn og rådgivning i værk. Derudover har Styrelsen for Patientsikkerhed været på tilsyn to gange og begge gange fundet tilfredsstillende forhold, siger Jan Christensen og påpeger, at det første besøg var direkte foranlediget af klager fra familien Bournonville, mens det andet var et ordinært tilsyn.

Jan Christensen, direktør for Børn Sundhed og

Ældre i Vordingborg kommune. PR-foto



- Endelig er der mange andre besøgende hver dag - både andre pårørende, sundhedspersonale, med videre. Plejecentret har derfor hver dag mange øjne på det arbejde, medarbejderne udfører. De fleste er glade for det arbejde, personalet udfører og kommunen modtager også ofte ros og positive tilkendegivelser om forskellige forhold på ældreområdet. Når vi ser bort fra de perioder, hvor Sundhedsstyrelsen har besluttet besøgsrestriktioner på plejecentrene, ser jeg gerne, at så mange som muligt fortsat besøger beboerne på plejecentrene og bidrager til at gøre plejecentrene til endnu mere åbne og levende steder, slutter direktør Jan Christensen.

