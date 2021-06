Fodboldstemning fik et nøk op i lastbilen

Det bliver Italien-Tyrkiet, der spiller åbningskamp i Rom. Lørdag skal de danske drenge i aktion mod Finland i Parken. For at varme op til fodboldfesten triller Carlsberg rundt i landet med en Fan Truck. Onsdag eftermiddag var turen kommet til Præstø, hvor den holdt foran Meny med åben lad. Her kunne nysgerrige gå op af trappen og se fodboldskatte, som bryggeriet har lånt af Dansk Boldspil-Union. Der er blandt andet pokalen fra Kong Fahd Cup, som Danmark vandt i 1995 efter en 2-0-sejr over Argentina. Der er også omklædningsskabe, hvor enkelte spillertrøjer hænger, blandt andet Morten Olsens hvide trøje var VM 1986 og Michael Laudrups fra hans 104. og sidste landskamp mod Brasilien i VM-kvartfinalen 1998. Ud over Finland er Danmark i pulje med Belgien og Rusland. EM-slutrunden afvikles i 11 byer i hele Europa. Hver by får tildelt fire kampe med undtagelse af London, der er vært for syv kampe, deriblandt den ene semifinale og finalen.