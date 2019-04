Fodboldsamarbejde fejret med pris

Vinder blev Nyråd IF og Langebæk Alliancen - et samarbejde mellem to klubber, der i mange år har kæmpet med ikke at have spillere nok i ungdomsrækkerne til at tilbyde et ordentligt træningsmiljø. Derfor har de slået pjalterne sammen og i samarbejde med DBU skabt et attraktivt tilbud for de unge. Skolereformen er også tænkt ind i projektet med brobygning, så man nu kan stille med hold i U14, U15, U17 og U19. Det sikrer udvikling af egne spillere til senior, old boys, veteraner og ildsjæle til fodboldklubberne på længere sigt.