Se billedserie Fodboldlegende samlede erhvervslivet. Foto: Mille Holst

Send til din ven. X Artiklen: Fodboldlegende samler erhvervslivet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fodboldlegende samler erhvervslivet

Vordingborg - 26. maj 2021 kl. 12:33 Af Mille Holstmille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Vordingborg IF har søsat et erhvervsnetværk for de af klubbens sponsorer, der ikke bare vil løfte klubben men hele lokalområdet. I torsdags afholdt fodboldklubben sit første arrangement i erhvervsnetværket med foredrag af Ebbe Sand.

Vordingborg IF har oprettet et særligt erhvervsnetværk blandt sine sponsorer. Vordingborg Elite Partner er navnet, og hensigten med netværket er, at sponsorerne på én gang hygger sig og oplever, at de får noget for deres sponsorat - for eksempel at de oplever et mersalg i deres egen virksomhed.

- Det er et unikt forum for virksomheder med det formål, at skabe ny forretning gennem sociale relationer og fællesskab om byens fodboldhold, lyder det fra Vifs formand Morten Brandt, der fortæller, at nøgleordene for netværket er: Viden, inspiration og forretningsudvikling.

- Det er vores klare ønske, at Vordingborg Elite Partner skal være et socialt erhvervsnetværk og fællesskab om kommunens største og pt. bedst rangerede fodboldklub, der skaber de bedste muligheder for skabe indbyrdes forretninger, samtidig med at man som virksomhed bidrager til at skabe det økonomiske fundament, der - uanset man vil det eller ej - er en afgørende præmis for en fodboldklubs evne til at skabe fremgang på græstæppet.

Men Morten Brandt lægger ikke skjul på, at det i den forbindelse også handler om at styrke brandingen af Vordingborg Kommune som helhed.

- Det ønsker Vif at bidrage til med Vordingborg Elite Partner, siger han.

Ebbe Sand (th.) var inviteret til at holde et foredrag

for Vifs sponsornetværk Vordingborg Elite Partner.

Til venstre ses JHesper Pedersen i samtale med Ebbe

Sand umiddelbart inden denne gik på scenen.

Foto : Mille Holst



Ebbe Sand inspirerer Godt 50 medlemmer af Vordingborg Elite Partner mødtes til årets første arrangement på Stars torsdag aften, hvor der både var spisning og netværkspleje samt foredrag ved fodboldspilleren Ebbe Sand.

Planen er ifølge Jesper Pedersen, der er med i arrangørgruppen for erhvervsnetværket, at gruppen mødes fire gange årligt. Det har coronaen foreløbig bremset, men der arbejdes allerede på et nyt arrangement til efteråret.

- Vi tager det i nogle step. Vi skal også snakke med sponsorerne om, om de nu også får det, de gerne vil have ud af det, fortæller Jesper Pedersen, der hele tiden er på jagt efter foredragsholdere, som sponsorerne gerne vil høre.

- Vi prøver at løfte overlæggeren, siger han og der var ingen tvivl om, at netop den tidligere professionelle fodboldspiller Ebbe Sand, var en person, de tilstedeværende gerne ville møde.

- Jeg har en vindermentalitet og ved, hvad der skal til for at skabe resultater som enkeltperson og som hold, fortæller Ebbe Sand til Sydsjællands Tidende.

- Jeg trækker det, jeg kan fra sportsverdenen over til erhvervslivet. Det er oplagt at trække linier til erhvervslivet, for det er i en hvis grad det samme, der skal til dér, siger han.

Ebbe Sand spillede de sidste år som fodboldspiller for den tyske klub Schalke 04; i dag er han assistenttræner for det danske fodboldlandshold, hvor han blandt andet har fokus på præstationsoptimering. Han har mange års erfaring som foredragsholder både for sportsfolk og erhvervslivet og er derudover uddannet bygningsingeniør.

Kasper Pedersen fra EDC Vordingborg glæder sig

over det nye erhvervsnetværk.

- Vi har ikke rigtig andre erhvervsnetværk i vores

område, mener han. Foto : Mille Holst



En hjertesag Kasper Pedersen, indehaver af EDC i Vordingborg, er sponsor af Vif, fordi han brænder for fodbold, og fordi, han gerne vil gøre noget for lokalområdet. Derfor er han med i Vordingborg Elite Partner.

- Forhåbentlig får vi et fælles flagskib, siger han og oplyser, at han har været sponsor gennem mange år i Vif, dels af sin egen søns hold, dels af førsteholdet. Hans hjerte banker særligt for Vif, hvor han selv har spillet fodbold siden han var ti år gammel.

Det fælles flagskib er netop håbet om at være med til at skabe noget stort og synligt lokalt. Noget alle kan få glæde af. Derfor er erhvervsnetværket også særligt et netværk for de virksomheder, der gerne vil være med til at løfte Vordingborg, mener Kasper Pedersen.

- Vi har ikke rigtig andre erhvervsnetværk i vores område, så hvis man gerne vil netværk, så er det bare om at komme med i Vif, siger han

Han kan endnu ikke sige, hvorvidt det nye netværk vil leve op til forventningerne, men for ham handler det også meget om det sociale.

- Det var et skide godt arrangement, og jeg kommer helt sikkert også til det næste, siger han og fandt oplægget med Ebbe Sand spændende "fordi han er den person, han er".

- Man kommer jo ikke sådan lige til et foredrag med Ebbe Sand, og jeg ved, at de har nogle andre spændende foredrag i støbeskeen, slutter han.

Godt 50 af Vifs sponsorer deltog i torsdagens

netværksarrangement i Vordingborg Elite Partner

på Stars. Foto : Mille Holst