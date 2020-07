Se billedserie Det flyder med sten på Præstø IFs oppvisningsbane. Bagerst ses klubhuset. Foto: J.C. Borre Larsen

Fodboldklubben får omsider kunstgræsbane

Vordingborg - 02. juli 2020

I sidste uge løb Præstø IF's førsteholdsspiler rundt på grønsværen efter læderkuglen i pokalkampen mod Vordingborg IF.

Nu flyder det over alt med sten på fodboldklubbens opvisningsbane. Det er firmaet Karise Anlæg og Byg, som er rykket ind med gravkøer for at omdanne det ægte græstæppe til kunstgræs. Det kræver sten, mange sten.

- Det er nøddesten, forklarer ElviJensen, der driver Karise Byg og Anlæg.

Nøddestenene ligger oven på et geonet, som er lagt på det gamle græstæppe. Oven på nøddestenene kommer der et lag finere sten, perlesten, som så igen dækkes til med grusasfaltbeton.

- Og så lægger vi kunstgræsset på til sidst, fortæller Elvi Jensen.

Der vil være gummigranulat i kunstgræsset, som ofte stammer fra udtjente bildæk. Det kan skade naturen, fordi spillerne slæber det »sorte fnuller« ud af banen. Det er dog ifølge Elvi Jensen ikke et problem, så længe gummigranulatet bliver på banen.

- Vi laver af miljøhensyn nogle slusere, hvor der vil være riste, som samler granulatet op. Det sender vi tilbage på banen, så det ikke går til spilde, siger Elvi Jensen.

Karise Anlæg og Byg har stor erfaring med at lave kunstgræsbaner.

- Den i Præstø er den fjerde eller femte, vi afleverer i år, siger Elvi Jensen, der også står bag kunstgræsbanen i Stege.

- Den er meget tæt på at være færdig, fortæller Elvi Jensen.

Ud over selve banen i Præstø er håndværkerne i gang med at støbe fundamenter til lysmaster, så spillerne kan se bolden i de mørke vinteraftener. Og det er noget, som Præstø IF's formand, Tonni Ristorp, ser frem til.

- Vi kommer til at spille hele året rundt på en udendørsbane. Det bliver et større tilbud til alle hold i klubben i stedet for en time i hallen, siger Tonni Ristorp.

Kunstgræsbanen i Præstø skulle oprindeligt have været lavet sidste efterår, men blandt andet en tvist med kommunen om placeringen fik tidsplanen til at skride. Meldingen fra Karise Anlæg og Byg er, at den nye bane står klar senest 1. september.