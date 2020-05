Artiklen: Fodboldklub tager ingen chancer under genåbning

»Hold afstand, hold afstand,« råber træner Christian Damgaard, mens en flok blåklædte purke dribler rundt med bolden. Som de første i Vordingborg IF løb spillerne fra U/8-holdet mandag eftermiddag ud på en lækker græsbane, da klubben genåbnede træningen. Det var uden high fives og gensyns-kram, men til gengæld med to meters afstand.

I kølvandet på genåbningen af fodbolden følger en lang række strikse corona-regler. Spillerne skal eksempelvis spritte hænder inden træningen går i gang, og de må ikke lave hovedstød, brysttæmninger, tage indkast og spille til to mål. For ikke at overskride forsamlingsforbuddet må forældre ikke overvære træningen. Indgangen til Vordingborg IF's anlæg er spærret af med kegler, så børn, der bliver kørt, selv skal gå ned til træningsbanen.