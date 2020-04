Se billedserie Indgangen til Vordingborg Stadion kan snart ende med at få et navneskilt sat op. Foto: J.C. Borre Larsen

Fodboldklub tæt på at må sælge stadionnavn til sponsor

Vordingborg - 14. april 2020 kl. 05:21 Af J.C. Borre Larsen

El-Comp Stadion, Lollands Bank Arena eller hvad med Kayser & Thorsen Park?

Det kan fremover blive navnet på Vordingborg Stadion. Kommunen, der ejer baneanlægget, er nemlig på vej med en tilladelse, der giver Vordingborg IF grønt lys til at sælge stadionnavnet til en sponsor for at tjene en ekstra skilling.

- Det er dejligt. Det giver os nogle muligheder for at lave nye partnerskaber, siger Vordingborg IF's formand, Morten Brandt.

Formanden oplyser, at klubben ikke lige er på trapperne med et nyt navn.

- Vi har præsenteret ideen på møder for vores sponsorer, men vi har ikke noget konkret på plads, siger Morten Brandt.

Det er blevet trendy at sælge stadionnavnet for at få øgede sponsorindtægter, ikke kun på eliteplan men også blandt serieklubberne.

På Lolland-Falster er det flere år siden, at fodboldstadioner og haller fik et kommercielt navn ved sportskampe.

I Sjællandsserien, hvor Vordingborg IF's bedste herrehold p.t. ligger nummer et, har flere af rivalerne skiftet til de ofte lidt mere kludrede sponsornavne til hjemmebanerne.

Det er Kultur, Idræt og Fritidsudvalget som på seneste møde har sagt okay til, at Vordingborg IF og alle andre frivillige foreninger må få en sponsors navn på idrætsanlæggene.

- Vi vil gerne have, at vores kulturliv får et stærkt samarbejde med erhvervslivet, siger udvalgsformand Thorbjørn Kolbo (S).

Beslutningen skal endeligt godkendes af kommunalbestyrelsen.