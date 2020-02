Leif Rasmussen står her på den gamle kamp-bane, hvor den nye kunstgræsbane skal anlægges. Bag ham skal der laves hul ind til Møns Skole, så også eleverne får nem adgang til banen.Foto: Lars Christensen

Fodboldklub jubler: Ny bane endelig på vej

Diverse forundersøgelser og tilladelser fik tidsplanen til at skride, men nu er det godt nyt til de mønske fodboldspillere. Ifølge Vordingborg Kommunes kultur- og fritidschef, Jesper Kjærulff, har klubben en kunstgræsbane til efteråret.

- Den er færdig før efterårsferien, hvis alt går som det skal, siger Jesper Kjærulff, der forventer, at banen om kort tid bliver sendt i udbud.

Meldingen glæder formanden for Møns Fodboldklub Leif Rasmussen.

Han lægger ikke skjul på, at forsinkelsen har skabt irritation i klubben.

- Jeg har trænere, som med jævne mellemrum spørger mig, hvad der sker med den nye bane. Det var i august 2018, at politikerne frigav pengene, siger Leif Rasmussen.

At kunstgræsbanen ikke allerede er blevet anlagt betyder, at seniorspillerne og U/17-holdet her i vinterperioden booker sig ind på kunststofbanen ved DGI Huset i Vordingborg og ved Gunslevholm Idrætsefterskole på Nordfalster.