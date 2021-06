Se billedserie Bølgerne gik højt og spændingen tog til, da Danmark spillede mod Rusland. Det endte heldigvis med en dansk sejr. (privatfoto)

Fodboldfesten fortsætter i Ørslev efter dansk sejr

Vordingborg - 23. juni 2021 kl. 08:03 Af cathrine Hasager Kontakt redaktionen

Sidste torsdag, da Danmark spillede EM-kamp, kom 40 fodboldglade borgere forbi Ørslev Egnshus, som inviterede til fodboldfest og viste kampen på storskærm. I mandags, da Danmarks sikrede sig sejr over Rusland og dermed sikrede deres plads videre i kampen om pokalen, kom kun 22 borgere forbi for at se kampen i fællesskab i Egnshuset. Det skuffer Susanne Berthelsen, bestyrelsesmedlem i Egnshuset i Ørslev.

- Jeg havde jo håbet på, at der ville være flere tilmeldte, siger hun og tilføjer:

- Men dem der kom, hyggede sig. Efter en tabt EM-kamp i torsdags var stemningen ikke på sit højeste i Egnshuset. Helt anderledes så det dog ud i mandags, da de danske landsholdsherrer spillede sig til en sikker sejr.

- Det er jo rigtig skønt, at vi kan samles om så god en stemning, fortæller Susanne Berthelsen.

Aften eller dag At der var en del færre forbi Egnshuset for at se kampen mandag, tror Susanne Berthelsen skyldes, at det var en hverdagsaften.

- Når man har små børn, og kampen først vises klokken 21.00, så er det nok for sent for mange, siger hun. Derfor var det også primært mandlige fodboldfans, der kigger forbi Egnshuset mandag aften for at se Danmark vinde efter to tabte EM-kampe.

- Der var mange af dem, som kom, som sagde, at de gerne ville komme igen, hvis vi fortsat viser EM-kampene, hvor Danmark spiller med, på storskærm, siger Susanne Berthelsen. Derfor har hun ikke endnu lukket ned for festlighederne.

Fodboldfesten fortsætter I følge af at Danmark sikrede sig videre i spillet om EM-pokalen fra kampen i mandags, har Susanne Berthelsen med resten af bestyrelsen i Egnshuset besluttet at invitere til fest i Egnshuset lørdag, hvor Danmark igen skal på banen.

- Der er plads til 60 personer, så jeg håber, at der kommer flere nu, siger hun og tilføjer, at det gode tidspunkt for næste kamp forhåbentlig gør, at flere har tid til at se den. Susanne Berthelsen forventer også, at der kommer flere tilmeldte til arrangementet, desto længere Danmark kommer i spillet om guldet.

- Det bliver jo mere og mere spændende, siger hun og lover, at der både er pynt og pølser på programmet på lørdag den 16. klokken 18.00, når Danmark spiller mod Wales. Indtil videre er planen, at Egnshuset viser kampene så længe Danmark er med i puljen, dog med forbehold for, at Egnshuset er ledigt på de kommende spilledage, afslutter Susanne Berthelsen.