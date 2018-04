Se billedserie Åndehullet, der her er i angreb, vandt deres første kamp men tabte kamp nummer to til Grønnegade. Foto: Nina Lise

Fodbold viser vejen

Vordingborg - 25. april 2018 kl. 14:34 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

21 hold var tilmeldt og 20 dukkede op, da der onsdag var åbne Sjællandsmesterskaber i fodbold for udsatte og hjemløse på Slotstorvet i Vordingborg. Dagen startede vådt. Men der skulle mere end lidt regn og gråvejr til at holde deltagerne hjemme.

- De kommer fra hele landet og prioriterer dagen højt. Nogle har skaffet sponsorer for at betale togbilletterne, fortæller Lene Knudtzen, projektchef i Ombold, og tilføjer, at kongstanken er at skabe et idrætsfællesskab, hvor man kommer af lyst - ikke fordi man er i aktivering.

Blandt deltagerne var værestedet Åndehullet i Vordingborg, der stillede med fem mand. Efter to kampe besluttede de sig for at ringe efter forstærkning. Seks minutter er lang tid, når man er vant til et lavere tempo.

- Når man sidder derhjemme på kontanthjælp, kan man godt blive lidt deprimeret. Så er det godt at komme herud, bruge sin dag på noget fornuftigt, møde nye mennesker og måske få lavet nogle aftaler til bagefter, fortæller Ali Mohammed og Kenneth Dahlin fra Åndehullet. De er med for at vinde men mest af alt for at have det sjovt.

