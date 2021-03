Se billedserie Det sorte granulat ligger nede mellem de grønne kunstgræsstrå. Foto: J.C. Borre Larsen

Fnuller i omklædningsrum kan give ekstraregning

Vordingborg - 08. marts 2021

Det sorte granulatfnuller sidder overalt på støvler og tøj, når fodboldspillerne er færdige med at træne eller spille kamp på den nye kunstgræsbane i Præstø og Stege.

Det er derfor svært at undgå, at spillerne slæber granulatet med ind i omklædningsrummene, når de skal i bad. Men Præstø IF og Møns Fodbold Klub har endnu ikke fået en miljøgodkendelse af kommunen til at håndtere granulatet.

Lige nu forsøger klubberne at forhindre at de små gummistykker ryger med ud med badevandet ved at have plastikmåtter liggende foran indgangen til selve bruserne.

- Vi håber, at plastikmåtterne kan opfange granulatet, så det ikke siver ned i afløbet, siger kommunens kulturdirektør Jesper Kjærulff.

Hvis det ikke fungerer med måtterne, kan kommunen være tvunget til at ombygge omklædningsrummene for at få styr på miljøgodkendelsen.

- Det kan i værste fald betyde en ekstraregning på minimum 300.000 for hvert omklædningsrum, siger Jesper Kjærulff.

Det har dog indtil videre ikke været det store problem med granulat i omklædningsrummene på Præstø IF's eget anlæg og i Mønshallerne. Frygten for coronasmitte har betydet, at spillerne klæder om hjemmefra. De gør de fortsat efter sidste uges genåbning af fodboldtræningen.

Kommunen har i øvrigt fået et overblik over den endelige pris for selve anlæggelsen af de to kunstgræsbaner.

Den i Stege har kostet 4,895.669 millioner kroner, mens banen i Præstø ligger på 4,879.315 kroner.

Det lykkedes Præstø IF at indsamle 284.000 kroner, mens Møns Fodbold Klub kom op på 260.969 kroner. Til begge projekter gav Dansk Boldspil-Union et bidrag på 375.000 kroner. Resten har kommunen betalt.