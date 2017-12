Fnatmiden er en lidet hyggelig fætter, når den bliver forstørret op.

Fnat hos skoleelever i Ørslev og på Iselinge

Vordingborg - 16. december 2017 kl. 18:56 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fnat breder sig på skolerne i Sydsjælland, og nu er miderne også kommet til Vordingborg Kommune, skriver Sjællandske.

Et tilfælde er konstateret på Gåsetårnsskolen, afdeling Ørslev og et par tilfælde på Gåsetårnsskolen, afdeling Iselinge.

Søren Kokholm, chef for Afdeling for Skoler PPR og Forebyggelse fik nys om udbruddet i Ørslev fredag, men skoleledelsen har vidst det i et par dage.

- Udbruddene på Iselinge fik jeg at vide i dag (lørdag), siger Søren Kokholm.

- I Næstved er en skole lukket på grund af fnat, og på en anden er to klasser sendt hjem. Gør I det samme på de to skoler?

- Nej. Der er normal undervisning mandag. Hvis det så viser sig, at fnat breder sig yderligere, må vi se, hvad vi gør.

- Forældrene er blevet informeret via forældreintra. Skolens ledelse og kommunens sundhedschef Dorrit Guttmann har været i kontakt med Statens Seruminstitut, som har givet en udførlig redegørelse for, hvad vi skal foretage os, og hvordan fnat skal bekæmpes, siger Søren Kokholm, som roser skolens ledelse for at have grebet hurtigt ind.

- Hvad skal folk så gøre, hvis det begydner at klø?

- Søg læge. Kløe kan være på grund af en allergisk resktion og betyder ikke at være fnat. Men hvis det er fnat, er det vigtigt at få det konstatereet, så vi kan reagere på det, Det vigtigste er nu ikke at gå i panik, understreger Søren Kokholm over for Sjællandske.

