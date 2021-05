Den gamle politiskole på Avnø er blevet frikendt for forurening af PFOS_PFAS, men til gengæld skal et areal på flyvestationen undersøges, for der har været holdt brandøvelser. Foto: Jesper Larsen/ Freja Ejendomme

Flyvestation skal undersøges for PFOS

Efter det skadelige stof PFOS_PFAS er fundet ved Korsør på et sted, hvor der har været holdt brandøvelser, har Region Sjælland været i gang med at finde lignende steder.

Det skyldes, at jorden ved Korsør er forurenet, og da køer har græsset ved giftgrøften og drukket af dens vand, har Fødevarestyrelsen anbefalet, at nedfrosset køs fra køerne bliver smidt ud.

Regionen peger på, at der måske er tre steder i Vordingborg Kommune, hvor der kan have været holdt brandøvelser, og hvor jorden potentielt er forurenet med stoffet.

Med hensyn til Busenevej 40 er der tale om et kaserneanlæg, og der afviser Rolf Hoelgaard, at der har været holdt brandøvelser. Derfor skulle der ikke være fare for, at der er PFOS i jorden. Derimod er der et andet sted.