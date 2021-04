Se billedserie Christina Brandt flytter sin butik Jonica til Algades gågade. Fotos: Mille Holst

Flytter til gågaden

Vordingborg - 28. april 2021

Jonica flytter til den østlige del af Algade og starter i den forbindelse flyttesalg.

Christina Brandt har længe villet flytte sin butik Jonica til den østlige ende af Algade i Vordingborg. For nogle år siden forsøgte hun forgæves at få et lejemål på Stentorvet, men endelig er der kommet en aftale istand.

1. juli overtager hun nøglerne til Algade 71B, hvor Skoringen tidligere havde til huse.

- Jeg får 267 kvadratmeter fremfor de 150, jeg har nu, fortæller Christina Brandt og glæder sig helt vildt til at slå dørene op det nye sted.

- Jeg får plads til at få meget mere ind, siger hun og vil især udvide sin babyafdeling.

I øjeblikket er lokalet i gang med at blive sat i stand, og der etableres lager, kontor og køkken i den bageste del af butikken. Alene butiksarealet bliver cirka dobbelt så stort som det nuværende og bliver på omkring 200 kvadratmeter.

Selvom derbliver langt mere plads i de nye lokaler, vil Christina Brandt helst ikke skulle flytte alt for meget med fra den tidligere butik, hvorfor hun starter flyttesalg snart.

Derefter skal hun i gang med at udvide sit sortiment til den nye butik.

- Jeg tager selv på messer og tager det ind, jeg gerne vil have ind, siger Christina Brandt og er på det punkt glad for at hun ikke har en kæde i ryggen, der bestemmer den slags ting.

- Vi skal leve højt på den personlige vejledning og service, fortsætter hun og fortæller, at hun har faste kunder der kommer helt fra København for at handle hos hende.

- Det er dem, der gerne vil ud og se og mærke og føle, siger hun.

Med flytningen til gågaden i Vordingborg håber Christina Brandt også at kunne trække nogle nye kunder til og ikke mindst strøgkunder.