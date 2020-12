En flytning giver mulighed for at tænke nyt i forhold til bibliotekets rolle og funktioner i lokalsamfundet, siger biblioteksleder Erik Thorlund Jepsen. Foto: Poul Poulsen

Flytning giver bedre bibliotek og borgerservice

Med et forestående salg af støberihallerne i Præstø ønsker kommunen ikke bare at redde de gamle bygninger men også at flytte bibliotek, borgerservice og foreningsliv til Adelgade for at skabe mere aktivitet. Det glæder biblioteksleder Erik Thorlund Jepsen.