Flygtende fange i vild biljagt tæt på at køre 10-årig ned

Forbryderen forsøgte under en vild biljagt at køre fra politiet ved at smutte gennem den ellers spærrede viadukt ved Orevej/Marienbergvej.

- En engel må have holdt hånden over Marius, mener Sanne Johnsen, der er mormor til den 10-årige, der trak sin cykel gennem tunnelen samtidig med, at flugtbilisten passerede den i fuld fart.

- Marius havde ikke sin cykelhjelm med, så hans held var, at han trak cyklen på fortovet i stedet for at cykle. En engel må have holdt hånden over ham, mener Sanne Johnsen, som glæder sig over, at han er uskadt, men formoder, at han altid vil huske oplevelsen.