Aftenen og natten igennem lynede det over Vordingborgs skyline, set hen over vandet fra Oringe-pynten, og i årets første 40 minutter gik det løs med et rigtigt farverigt skue, hvor Gåsetårnet skiftevis blev hyllet i røg og oplyst af raketter. Foto: Poul Poulsen

Flot - og fredelig - indgang til det nye år

40 - for nogles vedkommende fulde - minutters bragende flot fyrværkeri over Vordingborg markerede indgangen til et nyt år, og den farvestrålende farvel til et år og goddag til et nyt forløb fredeligt i hele kommunen: