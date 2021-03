- På baggrund af den virkelig dårlige kommunikation, der har været, er vi nødt til at samle op. Man burde have spurgt skolerne, om de sad og arbejdede med de penge, og fortalt dem, at man måske ville få brug for pengene politisk, siger borgmester Mikael Smed (S). Til højre er det kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune. Foto: J.C. Borre Larsen

Flertalsgruppen griber ind: Skolerne får deres penge

Vordingborg - 12. marts 2021

Skolerner får deres penge. Det besluttede flertalsgruppen i kommunalbestyrelsen torsdag aften.

På baggrund af tilbagemeldingerne fra det møde, der onsdag blev holdt mellem skolebestyrelsesformændene, BUF-formandsskabet og direktionen, tog borgmester Mikael Smed (S) initiativ til en drøftelse mellem S, K, SF, R, EL, AL og løsgænger Jesper Berring-Poulsen.

Alle er enige om, at kommunens fem skoler ikke skal have indefrosset budgetmidler, men at de skal have overført de tre procent, som retningslinjerne tilsiger.

- Vi ønsker alle, at der er mulighed for at gøre noget ekstra for børnene og de unge, når de på et tidspunkt får lov til at vende tilbage til skolen. Samtidig må vi erkende, at indefrysningen af midler er sket uden den ønskede og nødvendige dialog med skolerne. Derfor har skolebestyrelserne og skolerne nået at planlægge, hvad de ønsker at bruge de fulde beløb på, forklarer Mikael Smed.

Overførselssagen kører hvert år politisk, så skolerne har været en postgang for tidligt ude, idet man ikke kan vide sig sikker på overførselsmidlerne, før sagen er afgjort i kommunalbestyrelsen. Omvendt kan det ikke være rigtigt, at man ikke kan gennemføre det, man har planlagt. Især ikke, når det bunder i dårlig kommunikation, siger Mikael Smed.

- På baggrund af den virkelig dårlige kommunikation, der har været, er vi nødt til at samle op. Man burde have spurgt skolerne, om de sad og arbejdede med de penge, og fortalt dem, at man måske ville få brug for pengene politisk, forklarer han.

Opgaven bliver nu at sikre, at kommunen ikke ender i en uønsket situation, hvis sommerens økonomiaftale rammer kommunen negativt. Herunder hører at sikre, at den store overførsel fra budget 2020 til budget 2021 ikke giver kommunen problemer i forhold til overholdelse af den statsligt fastlagte serviceramme.