Flertalsgruppe beskyldt for at høste billige point til valgkampen

Vordingborg - 30. marts 2021 kl. 19:05 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Ude på skolerne var de rasende, da udvalget for Børn, Unge og Familie i Vordingborg Kommune blev enige om at indefryse millioner af kroner, så de ikke kunne få udbetalt de penge, som de havde budgetteret med.

Det endte med, at det politiske flertal i kommunalbestyrelsen lovede skolerne, at de som vanligt kan overføre tre procent i stedet for en procent. På det seneste kommunalbestyrelsesmøde blev beslutningen så endelig vedtaget, men det skete ikke uden sværdslag.

Undervejs kritiserede Venstres Anders Thestrup, at Mikael Smed havde brugt Facebook, da flertalsgruppen meldte ud, at de ville give skolerne de overførte penge.

- I stedet for at sende sagen tilbage til udvalget bruger man den offentlige scene på Facebook til at melde ud. Det finder vi meget lidt respektfuldt i Venstre. Det kan heller ikke passe, at man formidler det til skolerne og skolebestyrelserne via Facebook, lød kritikken fra Anders Thestrup.

- Den politiske sagsbehandling bør foregå i udvalgslokalerne og ikke som udmeldinger på Facebook, tilføjede venstremanden, der kaldte borgmesterens udmelding på det sociale medie for politisk propaganda.

Marie Hansen fra Dansk Folkeparti kritiserede borgmesteren for at score »billige point« til valgkampen ved at melde beslutningen ud, uden at give partierne i mindretalsgruppen mulighed for at være en del af beslutningen.

Borgmester Mikael Smed (S) afviste dog pure kritikken.

- Hold op med at sige, at vi har meldt en politisk beslutning ud på Facebook. Vi har meldt ud, hvad flertalsgruppen ønskede sig af den her sag, og det forbeholder vi os retten til at gøre også fremadrettet. Det må I også gerne gøre, lød svaret fra borgmesteren til mindretals- gruppen.

Han afviste samtidig, at kommunikationen med skolerne har været forkert, og han understregede i den forbindelse, at det kun er kommunalbestyrelsen, der kan tage beslutninger i den her slags sager.

- Udvalgene har indstillet sagen til videre behandling, men de har ikke taget nogen beslutninger om den. Vi har ikke kunnet kommunikere noget endeligt ud til skolerne og skolebestyrelserne før vi havde en beslutning, og den har vi først fået her på kommunalbestyrelsesmødet, forklarede borgmesteren.

Brit Skovgaard, Socialdemokratiets gruppeformand, understregede på kommunalbestyrelsesmødet, at det ikke kun er skoleeleverne, der får glæde af politikernes nye beslutning.

- Jeg er glad for, at vi også har løst det for psykiatri- og handicap, for der er man lige så hårdt ramt som på skolerne, men der har man ikke skolebestyrelser og forældre, der kan råbe op, forklarede hun.

Hun understregede også, at det er vigtigt, at overførelserne går til undervisning og ikke til investeringer i nye skolekøkkener og nedslidte fysiklokaler, som nogen af skolerne har ønsker om. Det bakkede blandt andet også Marie Hansen (DF) op om.

- Det er ikke meningen, at lærerkroner og pædagogtimer skal gå til skolekøkkener og fysiklokaler, lød svaret fra borgmester Mikael Smed.

Nikolaj Reichel, formand for udvalget for Børn, Unge og Familie, erkendte, at det er et område, der mangler klare rammer for.

- På vores møde med skolerne kunne vi høre, at der mangler svar på, hvor meget skolerne selv skal sørge for, når der for eksempel skal laves nye faglokaler. Det er en problematik, som vi skal tage alvorlig, lød det fra formanden.