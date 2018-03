Send til din ven. X Artiklen: Flertal vil give strejkepenge til medarbejderne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flertal vil give strejkepenge til medarbejderne

Vordingborg - 21. marts 2018 kl. 08:49 Af Poul Poulsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lønkroner, der spares ved en eventuel storkonflikt, skal ikke havne i kommunekassen, men komme de områder, der blev ramt, til gode, når konflikten er overstået.

Det er holdningen hos det rødgrønne flertal i kommunalbestyrelsen, som ønsker sagen behandlet i kommunalbestyrelsen, skriver Sjællandske.

»Den sparede løn øremærkes til det område, hvor besparelsen ligger,« lyder teksten i beslutningsforslaget, hvor det også understreges, at genopretningen efter en konflikt ikke blot skal klares ved merarbejde, men honoreres som overarbejde.

»Vi ved, at der vil være stort pres på institutionerne og de enkelte medarbejdere i tiden efter konflikten, og vi vil sikre, at de nødvendige midler, til at samle op på forsømte opgaver, er til stede, skriver flertalsgruppen i sit forslag.

Flertalsgruppen, som også står bag konstitueringen af Mikael Smed (S) i borgmestersædet, består ud over Socialdemokratiet af SF, Radikale, Enhedslisten og Alternativet.

En storkonflikt kan lamme store dele af den offentlige sektor. Op mod 500.000 ansatte er udtaget til at strejke fra 4. april eller til at blive lockoutet fra 10. april, hvis overenskomstforhandlingerne bryder sammen, men forventningen er, at forligsmanden vil udsætte konflikten i mindst 14 dage.

Hvis konflikten bliver en realitet vil den blandt andet lukke folkeskoler og daginstitutioner, mens den i mindre omfang vil ramme ældreplejen. Også hele den kommunale administration og biblioteket vil blive ramt.

Dermed kan Vordingborg Kommune »tjene« stort på sparet løn med mindre det rødgrønne flertals forslag bliver vedtaget, så sparede lønkroner skal blive på det område, der sparer dem. Det fremgår dog af indstillingen, at der skal modregnes for eksempel for manglende indtægter, når forældre skal kompenseres for den manglende pasning.