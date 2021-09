Flertal tegner sig mod ferieparkplan

Se billedserie Udvalgsformand Michael Larsen »føler sig provokeret« over lokalplanforslagets manglende hensyntagen til den politiske aftale, der er blevet indgået. Arkivfoto: JC Borre Larsen

Vordingborg - 29. september 2021 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen

Det bliver sandhedens øjeblik, når udvalget for Plan og Teknik på sit møde i aften som første politiske instans behandler forslaget til en lokalplan for den planlagte feriepark ved Hjelm Bugt. På forhånd tegner der sig dog et klart billede af, at forslaget kommer til at falde til jorden og blive sendt tilbage til fornyet behandling i forvaltningen, viser en rundspørge som Sjællandske har gennemført blandt udvalgsmedlemmerne.

I spidsen for dem står Michael Lars (R), som allerede mandag var ude med en melding om, at han ikke ville kunne anbefale lokalplanforslaget - et synspunkt, han uddyder overfor Sjællandske.

- Det er simpelthen antallet af mulige sengepladser og overnatninger. Det er kommet bag på mig, at bygherren - til trods for det klare signal, vi har sendt, om at projektet skulle justeres fra 500 enheder til 200 - så går hen og laver en plan med 200 enheder, der har lige så mange sengepladser som før. Det kan ikke være en overraskelse for ham, at vi synes, det er meget stort, men alligevel har han fastholdt det i det, der nu er præsenteret, og så er der endda yderligere lagt 200 annekser oveni, siger Michael Larsen.

Lokalplanens medfølgende VVM-redegørelse viser, at der planlægges 200 huse, hvoraf kun 24 er i den mindre ende med 66 kvadratmeter. Resten - heraf 59 i den helt store klasse - er på mellem 144 og 250 kvadratmeter, og dertil kommer altså muligheden for at opføre annekser på 20 kvadratmeter til hvert feriehus, som er nyt i det nu fremlagte materiale.

Samlet set mener Michael Larsen altså, at forslaget ligger for langt fra den forestilling, et flertal i kommunalbestyrelsen havde i hovedet, da man tidligere i år indgik en politisk aftale om højst at tillade 200 enheder.

Dengang undlod man dog at specificere, hvad en enhed var - en udeladelse, som blandt andre borgmester Mikael Smed tidligere har erkendt nok var en fejl. Ikke desto mindre mener Michael Larsen, at investor John Bengt Møller burde have kunnet læse mellem linjerne.

- I bagklogskabens lys kan man godt sige, at vi burde have sagt, hvad vi mente med en enhed. Men hvis det var mig, der havde søgt om 500 boliger og fået at vide, der kun kunne blive tale om 200, så havde jeg nok selv forstået, at projektet skulle reduceres, siger Michael Larsen.

At investor har set stort på denne underforståede hensigt, er udvalgsformanden ikke videre imponeret over:

- Det føler jeg mig lidt provokeret over, siger han.

Til det siger Bo Manderup (V), næstformand i udvalget, at »så er vi jo på samme linje«.

Også han læner mest mod at vende tommelfingeren nedaf til forslaget, når det behandles i dag, og det gør han grundet en usikkerhed om projektet i det hele taget.

- Jeg kan ikke gennenskue alle tallene om antal af enheder, gæster, annekser og det hele, siger Bo Manderup.

Og selv med en afklaring af det er hans udgangspunkt, at projektet som det fremstår nu er for stort for området.

Hans partifælle Ronni Lykkehus, der også sidder i udvalget og længe har været modstander af projektet ved Hjelm Bugt, er endnu mere klar i mælet.

- I starten tænkte jeg faktisk, at det burde komme i høring, men det er der ingen grund til nu. Alene det med annekserne - det har ingen gang på jorden, siger Ronni Lykkehus. Også han er kritisk overfor John Bengt Møllers forsøg på at få gennemført et projekt, der i princippet er lige så stort som det oprindelige - bare bygget med færre enheder.

- Jeg synes, det er en smule arrogant eller tonedøvt. Vi har givet udtryk for, at vi højst ville tillade 200 enheder, og jeg ved godt, at vi ikke fik sat størrelse på enhederne. Men andre steder i landet er det typisk fire, seks eller otte sengepladser. Det må John Bengt Møller også kunne læse mellem linjerne, siger Ronni Lykkehus.

Også Nye Borgerliges John Pawlik giver udtryk for visse betænkeligheder i forhold til projektet, omend han overvejende er positivt indstillet for at få »en hel masse derovre«. Fordoblingen af husenes størrelse for at komme udenom begrænsningen på 200 enheder betegner han dog som »ikke i orden«.

Tilbage står de tre socialdemokratiske medlemmer af udvalget, Anders J. Andersen, Carsten Olsen og Kurt Johansen, som indtil tirsdag holdt kortene tæt ind til kroppen og derfor var den ubekendte faktor i forhold til forslagets vej gennem udvalget. I løbet af dagen valgte de dog, med Anders J. Andersen som talsmand, også at lukke op for posen, og dermed blev billedet af et udvalg, hvor i hvert fald et flertal vil vende sig mod forslaget, mere klart.

Som det også fremgår af et læserindlæg fra de tre her på siden, så ønsker Socialdemokratiet nu »en væsentlig nedskalering« af projektet, men præcis hvad det dækker over, kan Anders J. Andersen ikke umiddelbart svare på:

- Det er en balancegang i forhold til, hvor langt man skal ned, før det ikke længere er økonomisk bæredygtigt, så vi må gå i dialog med investor, siger han.

Anders J. Andersen mener ikke, at nogen bør være overrasket over investors intentioner, da de har været klart fremstillet i det materiale, der har været sendt ud - herunder den bog, der blev husstandsomdelt på Møn tidligere på sommeren. Alligevel medgiver han, at han heller ikke selv havde regnet med, at John Bengt Møller i sit endelige forslag bare ville gøre enhederne større.

- Det kan man selvfølgelig godt opfatte som en provokation, men jeg synes ikke, man får noget ud af den slags følelsesmæssige udtryk, siger Anders J. Andersen.