Flertal sender forældrekompensation til tælling

Vordingborg - 28. januar 2021 kl. 16:43 Af Lars Christensen

Forældre skal ikke forvente at få betaling tilbage for den pasning, som man ikke har benyttet under coronanedlukningen. Det besluttede et stort flertal på kommunalbestyrelsesmødet onsdag aften.

Både Venstre og Nye Borgerlige havde ellers fremlagt hver deres forslag, der ville kompensere børnefamilierne i Vordingborg Kommune. Venstre ville hjælpe alle familier, uanset om man har benyttet den kommunale nødpasning eller ej, mens Nye Borgerlige ville give penge tilbage til de forældre, der selv har passet deres børn.

Begge forslag blev dog afvist af et flertal med Socialdemokratiet i front. Her pointerede gruppeformand Brit Skovgaard, at der stadig har været udgifter til børnehaver og vuggestuer på grund af nødpasningen.

- Institutionerne har taget ekstra mange forholdsregler og har opjusteret bemandingen for at kunne inddele børnene i mindre grupper, så der er ikke noget mindreforbrug på området, fortalte hun.

Forvaltningen har regnet sig frem til, at det vil koste 3,5 millioner kroner at gennemføre forslaget fra Venstre, og den pris er alt for høj, lød det fra borgmester Mikael Smed (S).

- Det er en Pandoras æske i forhold til andre delvist brugerbetalte områder i kommunen. Skal eleverne i musikskolen så også til at have betaling tilbage, fordi den digitale undervisning ikke er lige så god, lød det fra borgmesteren.

- Når man ikke er en af de rigeste kommuner i landet, så er det svært at have så uansvarlig en økonomisk politik. Fordi man vil please en forældregruppe, så vil man gerne hælde penge efter dem, men der er mange andre gode ting på børneområdet, som man kan bruge de her penge på til de kommende budgetforhandlinger, lød det fra borgmesteren.

Michael Seiding Larsen (V) ærgrer sig over, at det ikke lykkedes at få stor nok opbakning til forslaget.

- Det koster penge, men vi finder det faktisk rimeligt at kompensere forældrene, lød det fra Venstre-manden, mens blandt andet Ronni Lykkehus og Bo Manderup begge fremhævede det principelle i, at man ikke skal betale for noget, som man ikke har fået.

De fremhævede også, at kompensationen vil være en hjælp for de mange familier, der er økonomisk hårdt ramt af coronaen, men den præmis købte socialdemokraterne ikke.

- Der er andre måder at hjælpe dem på. De kan blandt andet søge økonomiske friplads, forklarede Brit Skovgaard, der blev bakket op af borgmesteren.

- Det vil også komme til at koste kommunen, men ikke lige så meget som at hælde 3,5 millioner ud i det fri, konstaterede han.

I sidste ende stemte kun Venstre og DF for Venstres forslags, og begge partiet støttede også op om Nye Borgerliges forslag.

Selvom det ikke lykkedes at blive enige om en lokal løsning, så var der dog bred opbakning til, at både de enkelte partier og kommunen som helhed skal lægge pres på Folketinget for at finde en national løsning på børnefamiliernes coronaudfordringer.