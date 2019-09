Et flertal på 20 kommunalbestyrelsesmedlemmer sender nu lokalplanforslaget for Langelinje 55 i offentlig høring. Foto: Lene C. Egeberg

Flertal holder fast i høring om lokalplan

Vordingborg - 20. september 2019 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var ingen vej udenom, da kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune onsdag aften behandlede det nye lokalplanforslag for boliger på cabaretgrunden på Langelinje i Stege. Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Enhedslisten og Venstres Eva Sommer-Madsen vedtog, at planen skal sendes i høring, så man kan få borgerne input til forslaget om et byggeri af to tre-etagers lejlighedsbyggeri på grunden.

Resten af Venstre stemte imod forslaget sammen med de Radikales Michael Larsen og Else-Marie Langballe Sørensen fra SF - altså i alt ni stemmer mod, og 20 stemmer for.

Trods det massive flertal for at sende planen i høring, forsøgte Venstres Kirsten Overgaard igen at tale for, at planerne om boligbyggeri på grunden bliver skrinlagt. Det skete blandt andet med henvisning til de mange borgere, der udtalte sig mod projektet, da et tidligere forslag var i høring sidste år.

- Der var talrige borgere, der mødte op her for at sige, at de synes, det var en dårlig idé. Nu ligger der så en ny plan, som ikke er meget bedre. Der er stadig 15 lejligheder, nu i to etager plus penthouse, og det vil sige, at bygningen nu er blevet endnu højere. Jeg synes, det er ærgerligt, at vi ikke giver os selv den mulighed for at bevare området, specielt nu, hvor vi har fået 10 millioner kroner til at renovere Mølleporten, så det nu ligger lige til højrebenet at renovere hele vores voldanlæg, sagde Kirsten Overgaard.

Hun erkendte samtidig, at mindretallets modstand nok ikke nyttede meget, og omtalte forsøget på at overtale flertallet til at ændre mening som at »slå vand på en gås«. Det fik hun hurtigt replik på af borgmester Mikael Smed:

- Ligeså vel som det var at slå vand på en gås, da kommunen erhvervede sig grunden med et andet flertal end det nuværende, hvor vi var nogle andre, der sagde, at der ikke var nogen grund til, at kommunen ejer den grund, sagde borgmesteren.

Hans partifælle, Anders J. Andersen, kom ind på samme kritik af Venstre for ikke stå ved de udtalelser, man kom med, da grunden blev købt - med et par få undtagelser:

- Grunden blev jo købt under Venstres ledelse i sin tid, og der er i hvert fald to, der følger den linje, som I lagde på det tidspunkt, nemlig Eva Sommer-Madsen og Knud Larsen, vores tidligere borgmester, sagde Anders J. Andersen med henvisning til, at Knud Larsen i Sjællandske har påpeget, at købet af cabaretgrunden netop blev gennemført på en forudsætning af, at kommunen skulle have sine penge hjem igen via boligbyggeri på grunden.

Det er en tilgang, som Socialdemokratiet gerne så, at de nuværende Venstremedlemmer bakkede op om:

- Vi synes, at Venstre har et særligt ansvar i denne her sag, og derfor synes vi også, at I skulle prøve at genoverveje jeres positon, selvom det måske er lidt optimistisk sagt. Men I har ligesom startet sagen, og så synes jeg også, at I skal være med til at følge op på det, og støtte det her, sagde Anders J. Andersen.

Herefter gik debatten i sig selv igen med tanke på, at det foreløbig kun er forslaget om at sende lokalplanen i høring, der var til debat - og altså ikke selve indholdet af planen - og dermed vil borgerne indenfor få dage kunne deres besyv med.

Der er desuden planlagt et borgermøde om forslaget, som vil finde sted den 8. oktober.