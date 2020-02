Se billedserie Dette hjørne af Vintersbølle Overdrev, der ligger tæt ved Plejecenter Vintersbølle Strand, kan ende med at blive til byggegrunde.

Flertal for at droppe Clemensminde-boliger

Vordingborg - 24. februar 2020 kl. 05:29 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et bredt flertal af politikerne er klar til at droppe planerne for en række nye boliger i de naturskønne omgivelser ved Vintersbølle Overdrev.

Projektet har mødt voldsom kritik fra beboere i området, der ved et tilfælde opdagede planerne i en ny strategiplan for byvækst, som politikerne står over for at godkende. Her lægger kommuenen op til at genoplive et 15 år gammelt projekt for nye byggegrunde i Nyråd. Det 1,7 hektar store område for enden af Clemensmindevej blev i 2005 udlagt til boligformål, men dengang fik voldsomme naboklager kommunen til at droppe projektet.

Nu kan historien at gentage sig. På seneste møde i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati stemte et flertal for at droppe planerne. Hos Socialdemokratiet vil man dog endnu ikke dømme udstykningen ude.

- Vi skal have snakket om det i gruppen, før vi kan tage stilling til det. Jeg synes egentligt, at det er et fantastisk område til nogen nye boliger, der kan lokkke tilflyttere her til, men jeg kan også godt se, at der er nogen værdier i området, som skal bevares, forklarer borgmester Mikael Smed (S).

Sagen kommer nu op på kommunalbestyrelsesmødet onsdag, hvor Socialdemokratiet vil tage endeligt stilling til udstykningen.