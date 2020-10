De nye heste skal gå sammen med fire af de 10 heste, der allerede er i området, men delt op i to flokke.

Flere vilde heste kom til Ulvshale

Af Lene C. Egeberg

Det har med Naturstyrelsen Storstrøms øjne været en kæmpe succes, at man for to år siden satte 10 vilde heste ud i naturen på Ulvshale, hvor de siden har gået frit omkring og hjulpet med naturplejen i området.

Så stor en succes, faktisk, at der sent på eftermiddagen onsdag blev sat fem flere ud - som egentlig kun skulle have været fire, men en af hopperne ankom med sit føl.