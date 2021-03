Nikotinposer er stærkt vanedannende - og populære blandt de unge. Foto: Cathrine Hasager

Send til din ven. X Artiklen: Flere unge bruger snus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere unge bruger snus

Vordingborg - 28. marts 2021 kl. 09:04 Af Cathrine Hasager Kontakt redaktionen

Nikotinposer, ofte kendt som snus, er blevet mere udbredt blandt unge de seneste år. Og det er et stort problem, mener rygestopkoordinator Karen Hemmingsen. De små poser, man putter op under overlæben, kan nemlig have store konsekvenser for de unge hjerner og påvirke eksempelvis skolegangen negativt.

Under den tykke overlæbe gemmer sig hos flere og flere unge en lille pose med nikotin.

En ny undersøgelse fra Danskernes Rygevaner 2020, der er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed, viser, at fire procent af de 15-29-årige bruger nikotinposer, bedre kendt under betegnelsen 'snus'. Det er en stigning på to procentpoint fra 2019. Og det er et stort problem, mener Karen Hemmingsen, der er rygestopkoordinator hos Sekretariatet for Sundhed hos Vordingborg Kommune.

- Det tager hurtigt overhånd. Mange af dem, jeg har haft kontakt til, er blevet overraskede over, at de faktisk er blevet afhængige af det, siger hun og fortæller, at nikotinposerne kan være lige så vanedannende som cigaretter. Og selvom de små hvide poser måske virker relativt uskyldige, kan de medføre store konsekvenser.

Overgår cigaretter Selvom de små poser ofte går under navnet snus, er der forskel på de såkaldte nikotinposer, tyggetobak og snus. Både snus og tyggetobak indeholder tobak. Nikotinposer indeholder ikke tobak men primært nikotin.

Alligevel er nikotinposerne stærkt vanedannende. Undersøgelsen Danskernes Rygevaner 2020 viser, at nikotinposerne er blevet mere populære end cigaretter blandt unge. Faktisk mener Karen Hemmingsen, at de ligefrem er kommet på mode.

- Det er nemmere at skjule 'snus' på skole og arbejde, end det er at ryge, også i forhold til de lugtgener man slipper for, forklarer hun. Men det er en farlig trend, de unge har kørende.

- Nogle unge tror, at det er bedre for kroppen at bruge nikotinposer end at ryge cigaretter, men det er altså ikke korrekt. Nikotinposerne indeholder ikke tobak, så de skader ikke dine lunger, som cigaretter gør, men de medvirker til en masse andre sygdomme og gener, forklarer Karen Hemmingsen. Hun forventer også, at prisen har en betydning for de unges valg af nikotinholdige produkter, da nikotinposerne nu er billigere end cigaretter.

Store konsekvenser Nikotin generelt skal man holde sig fra, især som ung, forklarer Karen Hemmingsen.

- Nikotin er virkelig ikke godt for hjernen, især ikke de unge hjerner, da de endnu ikke er færdigudviklede. Det forsager blandt andet en nedsat indlæringsevne, og så er der øget risiko for udviklingen af psykiske sygdomme som angst, depression og opmærksomhedsforstyrrelser. Derudover nævner Hemmingsen andre konsekvenser som større risiko for kræft i bugspytkirtlen, sukkersyge og blodpropper. Og så er det heller ikke godt for tandkødet.

- Nikotinen ætser simpelthen tandkødet op, siger hun og tilføjer, at når først skaden er sket, så er den svær at rette op på.

Prisen sænkes Indkøbsprisen på nikotinposerne er faldet med 20 procent i år. Prisen i butikker lå i starten af året på mellem 40-50 kroner. Nu koster en pakke med 'snus' kun 30-40 kroner. Prisændringen skyldes, at tobaksfirmaerne ikke er underlagt nogen afgifter, og de derfor kan regulere prisen, som de ønsker. Og prisen, ja den går den helt forkerte vej ifølge Karen Hemmingsen. Hun mener, at prisen i stedet skulle sættes op, så nikotinposerne virker mindre attraktive for unge.

- Jeg synes, at det er rigtig ærgerligt, at prisen er sat ned. Vi ved fra rygning, at det har en forebyggende effekt, når man hæver prisen. Så det skulle jo også virke på nikotinposerne, siger hun.

Fællesskab trækker Nogle af de unge, der bruger nikotinposer, er godt klar over nogle af de konsekvenser, der kan komme ifølge af nikotinforbruget. Især tandkødet er de unge opmærksomme på, fordi de simpelthen kan se, hvordan det skader deres tandkød, forklarer Karen Hemmingsen. Alligevel er det ikke nok til at holde de unge fra at smutte de små poser op under overlæben.

- Jeg tror, at det blandt andet skyldes, at de hellere vil være en del af fællesskabet end at bekymre sig om mulige kommende konsekvenser. Hvis ikke man lige nu og her mærker direkte konsekvenser udover afhængighed, kan det være svært at forholde sig til, siger hun og påpeger, at det formodentlig også spiller en faktor, at nikotinposerne er så nemt tilgængelige.