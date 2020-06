Før i tiden var det helt normalt, at man havde den samme læge i mange år, men med etablering af udbudsklinikker og regionsklinikker er lægerne ofte kun kort tid samme sted. Modelfoto: Agnete Vistar

Send til din ven. X Artiklen: Flere og flere danskere mister familielægen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere og flere danskere mister familielægen

Vordingborg - 02. juni 2020 kl. 05:49 Af Lars Christensen og J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I dag, tirsdag, mødes en række borgmestre fra Sjælland og Lolland-Falster for at diskutere de voksende problemer med lægemanglen rundt om i regionen.

Med til mødet er Vordingborg Kommunes borgmester, Mikael Smed (S). Friske tal fra Praktiserende Lægers Organisation viser, at over 7420 borgere i Vordingborg Kommune ikke længere har adgang til en fast familielæge, men i stedet må benytte en klinik, hvor man ikke er garanteret kontakt med den samme læge gennem et helt sygdomsforløb.

- Det må være frustrerende, at der hver gang sidder en ny læge, der skal læse journalen og så pludselig kommer med noget helt andet end den forrige læge. Vi skal sikre, at de, der har kroniske sygdomme, får et godt og sikkert patientforløb, lyder det fra Mikael Smed (S).

Problemerne med lægemanglen vokser år for år. I år er det 140.000 danskere, der anslås ikke at have adgang til en familielæge. Næste år vokser tallet til knap 300.000.

Senest har Det Konservative Folkeparti fremsat et lovforslag, der skal sikre alle danskere adgang til en familielæge.

- De voksne, der har haft en familielæge, kan huske, hvor trygt det var, i stedet for et institutionsagtigt system med fokus på cost-benefit, forklarer folketingsmedlem Marcus Knuth fra Det Konservative Folkeparti.

Partiets forslag går ud på, at der skal uddanneles væsentlig flere praktiserende læger. Antallet af hoveduddannelsesforløb i almen medicin foreslår man at øge til 400 pladser om året i perioden 2022-2027. Samtidig vil man øge antallet af introduktionsstillinger med 195 årligt i samme periode.

De konservatives forslag blev 1. behandlet i Folketinget tidligere på måneden, og her var der ikke den store opbakning fra andre end Venstre og DF.

- Det var ærgerligt, at forslaget blev nedstemt. Det viser den kløft, der er mellem folketinget og befolkningen, fortæller Marcus Knuth.

Han understreger, at partiet vil kæmpe videre for at sikre alle adgang til en familielæge.

Fra regeringens side støtter man op om intentionerne i de konservatives forslag, men man mener ikke, at forslaget er den rette vej frem.

- God lægedækning er mere komplekst og indeholder flere elementer end dimensionering alene, så på den baggrund kan regeringen ikke støtte det her forslag, sagde sundhedsminister Magnus Heunicke (S) ved behandlingen af forslaget.

- Regeringen har allerede taget en række initiativer til at styrke lægedækningen, og det vil vi fortsætte med at gøre fremover, for det er vigtigt, at der er tilstrækkelig mange uddannelsesforløb, sagde Magnus Heunicke.

Han forklarede også, at regeringen i sidste års økonomiaftale med Danske Regioner aftalte at løfte antallet af hoveduddannelsesstillinger i almen medicin med 100 ekstra forløb fordelt med 50 forløb med start i 2020 og 50 forløb med start i 2021.

Sundhedsministeren har også tidligere foreslået at indføre en tjenestepligt for nyuddannede læger for at afhjælpe lægemanglen, men det forslag mødte ikke politisk opbakning, da man ikke ønsker at løse lægeproblemet med tvang.