Flere elever vælger den lokale skole

Vordingborg - 01. januar 2018 kl. 13:12 Af Nina Lise Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere skoler har gjort en indsats for at komme tættere på forældrene til de børn, der skal starte i 0. klasse efter sommerferien. Nu slår effekten igennem. 248 ud af 354 børn ønsker at starte på egen distriktsskole svarende til 70 procent. Især Svend Gønge Skolen og Møn Skole går procentvis frem.

- Det er positivt. På Svend Gønge Skolen har de arbejdet målrettet på at tiltrække flere elever fra distriktet ikke kun ved skolestart men også i løbet af året. Det har de formået, siger skolechef Jakob Thune til avisen. Han tilføjer, at tallene forhåbentlig er udtryk for, at det nu begynder at gå den rigtige vej for den gennem flere år ellers hårdt prøvede skole i Lundby.

Flere vælger privat

Stigningen i antallet af skolestartere, der vælger egen distriktsskole, kan hentes fra dem, der vælger en anden folkeskole i kommunen. Det tal falder. Til gengæld stiger antallet af skolestartere, der vælger privatskole, fra 21 til 23 procent.

- På landsplan vælger cirka 18 procent af alle børn privatskole. Tager man den samlede friskoleandel i Vordingborg Kommune, lå vi på skæringsdatoen 5. september på 24,8 procent. Men vi har ikke et mål om, at vi skal ned omkring 20 procent. Vi har et mål om, at folk, der vælger friskole, gør det på grund af pædagogikken og barnets behov - ikke fordi de fravælger folkeskolen, siger Jakob Thune og tilføjer, at geografien også spiller en rolle.

- Geografisk er vi en stor kommune, og der kan være friskoler, der ligger tættere på bopælen end den kommunale folkeskole. Derfor må vi fortsat forvente at se en højere andel af friskoleelever end landsgennemsnittet.

Fald i børnetal

Én skole går procentvis tilbage i forhold til rekrutteringen af 0. klasse-elever. Det er Kulsbjerg Skole, der dækker Stensved, Nyråd og Mern. Her er der en stigning i antallet af børn, der søger privatskole. Samtidig er det en lille årgang.

- Fødselstallet svinger fra år til år. Forrige år havde vi et lavt antal skolestartere, og sidste år steg det. Nu er det faldet igen. Det er en udvikling, vi hele tiden følger og er forberedt på, siger skoleleder Anne Marie Jacobsen og tilføjer, at der fortsat er 11 familier i distriktet, der ikke har afgivet skoleønske. Dem vil der blive skrevet til efter jul.

I det hele taget skal man være påpasselig med at tolke på tallene fra år til år, mener Jakob Thune:

- Når vi er nede i lave tal, kan selv få børn give store procentvise udsving. Derfor skal vi se tallene over flere år, før vi kan pege på en endegyldig tendens.