Flere dropper ud af erhvervsskoler

Vordingborg - 06. maj 2021

Der er flest elever på erhvervsuddannelser, der dropper ud i forhold til andre uddannelser. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Af de knap 45.800 elever, der i 2015 påbegyndte en erhvervsuddannelse, var 42 procent i løbet af fem år stoppet på deres uddannelse uden at have fuldført erhvervsuddannelsen. Det er en stigning på 7 procentpoint sammenlignet med 2011-årgangen. Glenny Hansen, uddannelsesdirektør på ZBC, som blandt andet har en afdeling i Vordingborg med mulighed for at starte på 13 forskellige erhvervsuddannelser, anerkender en høj procentdel af elever, der ikke fuldfører uddannelse, men siger, at man i første omgang ikke kan sammenligne erhvervsuddannelser med eksempelvis gymnasiale uddannelser. Han mener, at opgørelsen fra Danmarks Statistik derfor ikke viser et retmæssigt billede af situationen.

Usammenlignelig Selvom erhvervsuddannelserne går med førstepræmien for flest elever, der dropper ud, mener Glenny Hansen ikke nødvendigvis, at det er et problem. Han mener nemlig ikke, at erhvervsuddannelserne kan sammenlignes med andre uddannelser som eksempelvis de gymnasiale uddannelser, hvor 15 procent af eleverne, der begyndte uddannelse i 2011, droppede ud inden for fem år uden at færdiggøre deres uddannelse. Til sammenligning var procenten på 35 for erhvervsuddannelser i samme periode. Glenny Hansen forklarer, at erhvervsskoleforløbet er delt op i flere kortere forløb. Når en elev har bestået det første forløb, får vedkommende et bevis, som er en adgangsbillet til at læse videre på næste forløb.

- Derfor er det ikke det sammen som eksempelvis en gymnasial uddannelse, hvor man melder sig til en treårig uddannelse fra start, og hvor det er meningen, at gymnasiet skal lede videre til en videregående uddannelse, siger Glenny Hansen og tilføjer:

- Da elever på erhvervsuddannelser tager flere kortere forløb, giver det mulighed for at tage sabbatår ind imellem forløbene, og det tæller jo med i statistikken, også selvom de kommer tilbage efter nogle år, for at læse videre, siger han. Han mener, at det derfor heller ikke direkte kan betragtes som at droppe ud, hvis en elev ikke forsætter direkte på næste forløb på en erhvervsuddannelse, da eleven har færdiggjort den tilmeldte uddannelse. Derudover påpeger han, at studenterhuen i sig selv ikke giver eleverne nogle særlige kompetencer, og at de skal læse videre for at få kompetencer. Derimod er elever på erhvervsuddannelser faglærte, når de har fuldført deres uddannelse.

Mindre frafald på ZBC På ZBC har de deres egen opgørelse over frafald. Glenny Hansen fortæller, at det største frafald sker i overgangen mellem grundforløbets 2. del og hovedforløbet. ZBC's statistik viser, at der i denne periode var 35,5 procent, der var faldet fra i 2019, 3 måneder efter at eleverne har afsluttet grundforløb 2.

- Det lyder måske af meget, men i vores statistikker tæller det jo også med, hvis eleverne tager en pause mellem forløbene, tager sabbatår eller kommer i arbejde og dermed sætter uddannelsen på pause, siger Glenny Hansen. Dog er procenten for elever, der falder fra i denne periode, faldet henover de seneste tre år. I 2017 var procenten på 47,2, og i 2018 var den faldet til 37,3 procent. Selvom opgørelsen for 2020 endnu ikke er klar, forventer Glenny Hansen, at kurven fortsætter den positive tendens. Og det er selvom at corona formodentlig har påvirket tallene for 2020.

- Der har jo været nogen, der ikke har kunnet komme i praktik, fordi corona har lukket deres branche i en periode, og som måske er faldet fra, siger Hansen og tilføjer:

- Men der er nok også færre, der har sat deres uddannelse på pause, da de ikke har kunnet rejse siger han. Og så forventer Glenny Hansen også, at flere er fortsat deres uddannelse på erhvervsskolerne, da flere vil sikre sig kompetencerne til en fast indtægt. Især efter et år, hvor corona har rystet til økonomien på flere plan, siger han. Derudover håber han på, at tendens af frafald er faldende i takt med, at ZBC gør en indsats for at motivere eleverne til at fortsætte deres uddannelse eller inspirere dem til at tage en anden erhvervsuddannelse i stedet for at droppe helt ud, hvis de føler, at de i første omgang har valgt forkert.