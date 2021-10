Cykelstien fra Bogø Havn til Frederikshavevej på Møn står til at koste 24 millioner kroner, hvor staten og kommunen slår halv skade. Foto: Lene C. Egeberg

Flere cykelsti-millioner er på vej til Møn

Vordingborg - 01. oktober 2021 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen

Armene kom i vejret hos Michael Larsen, formand for Plan- og Teknikudvalget, da det torsdag blev offentliggjort, at Vordingborg Kommune er blevet tilgodeset i en nyoprettet statslig pulje til cykelstier på kommunale veje. Pengene er afsat til et projekt med en cykelsti, der skal gå fra Bogø Havn til Frederikshavevej på Møn - dog undtaget strækningen på selve dæmningen.

Puljen sender 12 millioner kroner afsted til kommunen, som selv skal bidrage med et tilsvarende beløb, som allerede er sat af - senest med seks millioner kroner i det nyligt indgåede budgetforlig.

Pengene blev afsat i det kommunale projekt, inden man vidste, om kommunen ville komme med i puljen, og ikke mindst derfor glæder det Michael Larsen, at projektet nu kan gennemføres.

- Jeg havde håbet på, at vi ville komme med. Et eller andet sted er det jo fantastisk, for vi havde ikke ret lang tid til at søge, da puljen blev offentliggjort. Men vi var heldige, at vi havde et projekt næsten klart. Det har været et stort ønske i mange år, så det har ligget i skuffen, siger Michael Larsen.

Det er anden gang i år, at der kastes statslige midler efter et cykelstiprojekt på Møn, idet der i februar også blev afsat 42 millioner kroner til den længe ønskede cykelsti fra Vigvejen ved De Hvide Sten til Lendemarke.

I det tilfælde er der tale om et projekt, der skal udføres af Vejdirektoratet, men da der i det nye projekt er tale om en kommunal vej, er det Vordingborg Kommune, der selv skal stå for det.

- Nu kommer der en proces, hvor vi skal have målt op, projekteret, og der skal formentlig også ske noget ekspropriering. Hvor længe, der kommer til at gå, kommer an på, hvor vanskelige de ekspropriationer bliver, men et godt, realistisk bud er nok, at der kommer til at gå et års tid, før cykelstien kan være lavet, siger Michael Larsen.

Selvom Møn altså er kommet godt i hus mere to store ønsker på cykelstifronten i det seneste år, er øen ikke i mål endnu.

- Vi har stadig behov for flere cykelstier, men ved at vi nu får disse to, er der tale om de mest befærdede veje, hvor cyklister og bilister kører lige op af hinanden, og dem får vi nu skilt ad, siger Michael Larsen.