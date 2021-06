Se billedserie Mobiltelefoner og for meget tid foran computeren, er det, som primært forstyrrer den gode nattesøv. Foto: Cathrine Hasager

Flere børn sover for lidt

Vordingborg - 02. juni 2021 kl. 12:34 Af Cathrine Hasager Kontakt redaktionen

Flere børn sover for lidt. Det viser flere undersøgelser ifølge ILVA, som i samarbejde med Just Human, der er stiftet af Chris MacDonald, sætter fokus på vigtigheden af en god nattesøvn. Cirka halvdelen af de 11-15-årige sover mindre end anbefalet, og i løbet af de sidste 30 år er andelen af børn og unge, der sover for lidt, blevet fordoblet, fastlægger Chris MacDonald. Det som primært forstyrrer de unges nattesøvn, det er skærmtid, mener skoleleder på Kulsbjerg Skole i Stensved, Nils Nørbo.

- For meget skærmforbrug i aften og nattetimerne er nok den største årsag til, at eleverne er trætte, fortæller han. På Kulsbjerg Skole oplever han, at søvnproblemerne oftest tager til i mellemtrinnet, hvor det kan fortsætte til udskolingen.

- Det er nok i følge af, at børnene får mere ansvar for egen sengetid, og at de i højere grad må og kan bruge computere og telefoner, siger han. Trækker søvnproblemerne ud, kan det få konsekvenser for de børn og unge, der sover for lidt.

- Søvn er noget af det mest essentielle for både vores mentale, fysiske og sociale trivsel, siger Kiki Baggesen, der er skolesundhedsplejerske på flere skoler i Vordingborg Kommune. Hun oplever, at søvnproblemer er relativt generelt i folkeskolerne, og påpeger, at de mindre skolebørn gerne skal have omkring 10-12 timers søvn. De større skolebørn skal gerne have 8-10 timers søvn.

- Men der er jo forskel på folk, nogle kan klare sig med mindre søvn mens andre har et større behov for en god stabil nattesøvn, siger hun.

Kort lunte Sover børn og unge for lidt, kan det påvirke både både skolegangen og det private liv, siger Kiki Baggesen.

- Børns hjerne er i udvikling, så en god nattesøvn har stor betydning for deres vækst, siger hun og tilføjer, at studier peger på, at hjernen først er færdigudviklet i starten af 20'erne. For lidt søvn kan blandt andet føre til mindre overskud, nedsættelse af hukommelse, koncentrationsbesvær, problemer med multitasking og humørsvingninger, påpeger Kiki Baggesen.

- Har man mindre overskud som barn, kan det gå ud over de andre børn, siger hun og forklarer, at et barn der sover for lidt, kan have tendens til kortere lunte, som kan føre til konflikter. Derfor kan en dårlig natterytme også have konsekvenser for det sociale liv uden for skolen

Gode rutiner At en længere skærmtid især i aftentimerne er hovedårsagen til, at nogle børn sover for lidt, gør Kiki Baggesen sig enig i. Hun forklarer, det skarpe lys forstyrrer søvnhormonerne, og at det derfor kan være svært at falde i søvn, hvis man har siddet med sin mobiltelefon lige inden, at man skal i seng. Derfor anbefaler hun, at man lægger telefon og computer væk, gerne et par timer inden man skal sove.

- TV er faktisk bedre, da skærmen ofte er længere væk. Derfor bliver lyset ikke så skarpt for øjnene, siger hun. Derudover anbefaler hun, at man sørger for at være aktiv hen over dagen. Det vigtigste er dog at få skabt nogle gode rutiner for aftentimerne. Går man nogenlunde i seng samme tidspunkt i løbet af ugen, vender kroppen sig til, at man skal blive træt om aftenen.

- Det handler om at lære kroppen, hvornår man skal blive træt, og det kræver rutiner, siger hun. Derfor skal man også gerne være stillestående inden sengetiden, hvor det altså ikke er den bedste idé at lege vildt eller dyrke motion, lige inden man lægger sig under dynen.

Senere mødetider Skolebørnsundersøgelsen 2018 har blandt andet vist, at en stigende andel af danske skoleelever er trætte om morgenen, og for 70 procent af de 15-årige er det tilfældet flere gange om ugen, som ILVA henviser til. Med inspiration fra Just Humans nye undervisningsforløb, Jagten på den tabte time, som er støttet af Sundhedsstyrelsen, eksperimenterer en række skoler i øjeblikket med senere mødetider for de ældre årgange. Men om senere mødetider er den rette løsning, er Nils Nørby, skoleleder på Kulsbjerg Skole, ikke endnu overbevist om.

- Jeg ved ikke om senere mødetider er den optimale løsning. Det kræver at de ansatte vil have senere dage, og så har de ældste elever ofte de længste dage i forvejen, så dagene kan pludselig blive meget lange, hvis de møder senere, siger han og påpeger, at han glæder sig til at se resultatet af eksperimentet med senere mødetider.