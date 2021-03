På Danmarks Samlermuseum glæder man sig til at kunne lukke gæster indenfor igen - men de nærmere regler skal lige afklares først, før Henrik Hjortkær er klar til at melde en dato ud. Arkivfoto: Hans Jørgen Johansen

Flere ånder lettet op: Endelig godt nyt om genåbningsplanen

Vordingborg - 23. marts 2021 kl. 14:36 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen

Regeringens genåbningsplan blev flere steder på Møn læst med de helt skarpe øjne tirsdag morgen, mens man både her og rundt omkring i landet forsøgte at finde ud af, hvad der helt præcist ligger i planen.

Men alene det, at der nu er kommet nyt om, hvornår samfundet kan begynde at syde lidt af liv igen, blev mødt med tilfredshed flere steder.

- Det er fantastisk, at der endelig sker noget. Det har jo været skrækkeligt med den tvangslukning, vi har været igennem, siger eksempelvis Henrik Hjortkær fra Danmarks Samlermuseum.

Han var dog tirsdag formiddag endnu ikke klar til at melde officielt ud om, hvornår samlermuseet så begynder at lukke gæster ind igen, for dele af planen stod ikke helt klart.

- Jeg skal snakke med personalet om det i dag og i morgen og bliver også nødt til at have en, jeg kan spørge til råds, så vi ikke gør noget galt. Vi er jo for eksempel nødt til at vide, hvor mange vi må lukke ind, og hvordan det praktisk skal fungere med det coronapas, siger han.

Tvivlen går blandt andet på, hvordan museets café og restaurant konkret skal forholde sig, når man må lukke gæster på museet igen, men selv disse spørgsmål kunne ikke slå skår i Henrik Hjortkærs glæde tirsdag.

- Ligeså snart vi overhovedet kan, så trykker vi på knappen, og jeg kan godt love der for, at der kommer godt med smør på brødet, når først vi er i gang igen, siger han.

I Bio Møn har formand Ulla H. Olesen også nogle spørgsmål, der skal afklares, men her ligger det dog indtil videre fast, at man regner med at kunne genåbne den 6. maj.

- Men der er en masse teknikaliteter, vi lige skal have undersøgt. Skal personalet for eksempel også have coronapas, og skal vi stadig spritte af?, lyder det fra hende.

Til gengæld frygter hun ikke, om biografen nu også kan finde nogle film at sætte på plakaten.

- Nordisk Film har lovet, at de vil relancere »Lille Sommerfugl«, som vi kun nåede at vise nogle få gange, og jeg tror bestemt også, at nogle af de premierefilm, der har været udskudt, vil komme nu, siger hun.

På Geocenter Møns Klint er direktør Nils Natorp også lettet over, at der nu endelig begynder at komme lidt klarhed over situationen, omend han tirsdag formiddag lige måtte rådføre sig med nogle kolleger indenfor branchen for at sikre sig, at aftalen var rigtigt forstået. Men derefter meldte han også klart ud overfor Sjællandske og på de sociale medier, at Geocentret - der er klassificeret som et museum - forventer at genåbne den 24. april. Det er lidt senere end den egentlig tilladte dato den 21. april, men så er der lige tid til at få de sidste detaljer på plads.

- Vi åbner i to tempi, så den 27. marts åbner vi butikken, turistinformation og caféen for take-away, siger Nils Natorp, der dermed sørger for, at påskens gæster ved Møns Klint har et sted at købe souvenirs eller lidt at spise med hjem.

- Vi glæder os. Det er det, vi har gået og ventet på, og bare det at få en plan nu er skønt - vel vidende, at smittetrykket kan nå at ændre sig, så det måske ikke holder, siger Nils Natorp.

Samme bekymring har Henrik Hjortkær:

- Det er jo det, man ikke kan lade være med at frygte. Men vi er i hvert fald rigtig glade i dag, siger han.