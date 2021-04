Artiklen: Fitnesspar vil bruge kræfter på at sælge huse i Præstø

Fitnesspar vil bruge kræfter på at sælge huse i Præstø

Sæt dit hus til salg inden 1. juni og få et gavekort på 5000 kroner til Præstø Handel- & Erhvervsforening.

- Vi har brug for nogle varer på hylderne, siger Nanna Søndergaard og tilføjer:

- Vi synes, at det er en god måde at starte op. Det er ikke alle, der som os har haft travlt under coronakrisen.