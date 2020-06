Fitnessinstruktør Stefan Reiter har under lukningen trænet hjemme i haven, men det er ikke så sjovt som at træne i et rigtigt fitnesscenter. Foto: J.C. Borre Larsen

Fitnessmedlemmer har været trofaste under corona-nedlukningen

Vordingborg - 10. juni 2020 kl. 18:04 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Velkommen, lyder det fra fitnessinstruktør Stefan Reiter, da en skaldet herre i sort undertrøje og med store overtatoverede arme spritter hænderne af ved receptionen.

- Jeg har taget seks kilo på, mens I har haft lukket, smiler kraftkarlen, inden han går hen til én af romaskinerne.

Dansk Fitness Præstø åbnede i går efter at have stået tomt siden midten af marts, da coronavirussen lukkede Danmark. Men med genåbningen af fase 3 er det igen muligt at løfte tungt jern i landets fitnesscentre.

- Det var en dejlig overraskelse. Vi troede først, at det blev i næste omgang til august, siger Stefan Reiter.

I Dansk Fitness Præstø må medlemmerne bruge alle maskinerne, selvom genåbningen er med en række restriktioner. Blandt andet skal alle maskiner, håndvægte og vægtstænger før og efter brug tørres af med rensevæske.

Selve fitnesslokalet er ifølge Stefan Reiter godkendt til 125 personer, men fitnesscentret har selv sat en en grænse på 50 medlemmer ad gangen, så der er plads til alle.

- Vi er ikke som de store fitnesscentre i København, der har 1000 medlemmer om dagen. Her er vi maks. 60 på en god dag. Jeg kan faktisk ikke huske, at vi har været over 50, siger Stefan Reiter.

Medlemmerne i Dansk Fitness Præstø har under nedlukningen været trofaste over for deres lokale træningscenter.

- Der er enkelte, der har meldt sig ud, og nogle har sat deres kontingent i bero. De fleste har dog bare ladet kontingentet løbe videre, og de får gratis kontingent i de kommende måneder, siger Stefan Reiter.