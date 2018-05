På 12 år har Thomas Frølich Pedersen skabt sit eget succesfulde fitnesscenter under navnet Work It Up. Nu bliver skiltene snart skiftet ud med Fitness World. Foto: Lars Christensen

Fitnesskæde overtager Work It Up

Vordingborg - 04. maj 2018 kl. 11:48

Fitness World har overtaget det lokale center Work It Up på Bryggervangen i Vordingborg. For 12 år siden slog Thomas Frølich Pedersen dørene op til centret, der dengang lå i den gamle Netto på Lilletorv.

- Det har været 12 gode men også hårde år. Det har været en spændende rejse for mig sammen med min kone og mine to børn, men nu er tiden kommet til at give roret videre. Jeg vil gerne stoppe på toppen, forklarer den nu tidligere indehaver til Sjællandske.

Han har fået job hos Fitness World som »area manager« med det overordnede ansvar for centrene i Vordingborg, Næstved og Nykøbing Falster.

- Fitness World har helt klare fordele som kæde, hvor vi hver dag har skullet opfinde den dybe tallerken selv. På sigt vil det give muligheder, som jeg slet ikke har kunnet give mine medlemmer. For eksempel bliver alt udstyret nu udskiftet på en gang. Det ville jeg ikke have haft råd til, forklarer han og tilføjer, at fire ud af centrets fem medlemstyper bliver også billigere. Der bliver længere åbent og mulighed for at benytte de andre centre rundt om i landet.

Alle nuværende medlemmer får maj måned gratis og lavere priser i juni og juli.