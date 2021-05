Det er slut med yoga, spinning og vægtløftning i Dansk Fitness Præstø. Centret overlever ikke coronakrisen. Foto: J.C. Borre Larsen

Fitnesscenter lukker - kassen er tom

Vordingborg - 14. maj 2021 kl. 16:46

Dansk Fitness Præstø genåbner ikke. Det oplyser centret i en mail til medlemmerne.

»Dansk Fitness Præstø lukker og slukker. Pengekassen er tømt - ja, faktisk er der et stort minus, og jeg tror ikke på, at vi kan få rettet op på det i nær fremtid«, skriver ejeren Per Grøndal.

Dansk Fitness Præstø har forgæves forsøgt at få en afdragsordning med banken og en række kreditorer. Det lokale fitnesscenter var ligesom resten af landets fitnesscentre første gang tvangslukket i fire måneder i 2020. Anden omgang varede fra december 2020 og frem til maj 2021.

- Det er den afgørende årsag til, at det ikke er muligt at fortsætte driften i Dansk Fitness Præstø, lyder det fra Per Grøndal.

6. maj blev det atter tilladt at løfte jernstænger i fitnesscentrene mod fremvisning af gyldigt coronapas.

Dansk Fitness Præstø åbnede dog ikke i sidste uge, fordi man ikke havde råd til at have personale siddende hele dagen for at tjekke coronapas. I stedet satsede man på, at restriktionerne ville blive lempet, så man kunne genåbne, men det sker altså ikke.

Både fitnesscentret og ejendommen på Ny Esbjergvej er sat til salg.