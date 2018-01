Se billedserie En af dem, der tirsdag var sprunget op på kondicyklen, var Kim Tange fra Vordingborg. Han har ikke fået trænet så meget i julen, så han længtes efter motion.Foto: Nina Lise

Fitnessbølgen cykler derudad

Vordingborg - 02. januar 2018 kl. 21:30 Af Nina Lise Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

24. december, 31. december og 1. januar var der travlt ved maskinerne hos Work It Up i Vordingborg. Og travlheden fortsætter langt ind i det nye år, skriver Sjællandske.

- Selvfølgelig mærker vi en tilgang i januar, men generelt har tendensen ændret sig, så folk er aktive hele året. De er drevet af lyst - ikke af dårlig samvittighed, fortæller receptionist og administrativ medarbejder Sofie Kreutzkampf fra Work It Up i Vordingborg og tilføjer, at det blandt andet er indsatsen for at få medlemmerne til at føle sig som en del af et fællesskab, der bærer frugt. Medlemstilbud og kaffe efter træningen er med til at fastholde, og det samme er vejledningen om, at man ikke skal lægge ud med at træne mere, end man kan fortsætte med, når hverdagen melder sig. For lidt eller forkert struktur dræber motivationen.

Fælles forsæt

At medlemmerne træner stabilt hele året er også tendensen hos Dansk Fitness i Præstø. Januar er fortsat den største indmeldelsesmåned - hvis 50 melder sig ind på en normal måned, er der måske 100 i januar. Men udsvingene er ikke så voldsomme som i de store byer, fortæller indehaver Per Grøndal.

Dem, der falder fra, er dem med en forventning om, at overvægt kan fikses med fitness i en fart.

- Hvis de ikke ser resultater i løbet af februar eller marts, mister de motivationen. Men at tabe fem kilo på en måned er ikke måden at gøre det på. Det er bedre at tabe fem kilo over et halvt år, forklarer Per Grøndal og tilføjer, at man skal lytte til dem, der har erfaring, og benytte de hjælpemidler, der er.

Derfor tilbyder centret træningsmakkere, der kan få hinanden op af sofaen - også når man kommer træt hjem fra arbejde på en kold, mørk og regnfuld onsdag i januar. Der er holdtilbud, instruktører og foredrag - blandt andet om motivation.

- Vi forsøger at skabe et socialt engagement. Det er nemmere at fastholde et nytårsforsæt, når man er flere om det, siger Per Grøndal.